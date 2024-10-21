Kum Ocağı Korku Saçıyor

Aydın’ın Köşk ilçesine bağlı Akçaköy’de yer alan kum ocağına gelip giden kamyonlar bölgede panik yaratıyor. Cumartesi günü 2 kişiyi hayattan koparan kazanın ardından bugün yaşanan kazada 1 kişi yaralandı.

Kum Ocağı Korku Saçıyor

Kum ocaklarında kum taşıyan Fernas Şirketine ait ağır tonajlı kamyonların karıştığı kaza her geçen gün artmaya başladı.

Köşk Akçaköy yakınlarında motosikletle kamyonun çarpışması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından Köşk Başçayır bir kaza daha meydana geldi. Kaza sonucu yine Akçaköy’de oturan Yunus Şahin ismli şahsın yaralandığı öğrenildi.

Kum Ocağı Korku Saçıyor - Resim : 1

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri yaralanan otomobil sürücüsünü hastaneye kaldırdı.

Kum ocağından taşıma işleri yapan ve Fernas şirketine ait olduğu öğrenilen kamyonları kullanan şoförlerin hızlı seyretmesinden şikayetçi olan çevre sakinleri, “Bölgede kum ocağı faaliyete geçtikten sonra yollarımız kullanılamaz hale geldiği gibi kazalar da artmaya başladı. Yetkililerden sorunun çözümü için yardım bekliyoruz” diye konuştular.

Kaynak: İHA

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