Kırmızı Işıkta Kaza: 2 Yaralı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yağışlı hava kazaya neden oldu. Kırmızı ışıkta bekleyen taksiye yolcu otobüsü çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

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Kırmızı Işıkta Kaza: 2 Yaralı

Bandırma Külefli Yolu ana yol bağlantısındaki ışıklı kavşakta gerçekleşti. Ahmet K. idaresindeki 10 AFS 139 plakalı taksi, kırmızı ışıkta beklediği sırada, arkadan hızla gelen 17 KB 101 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü, duramayarak taksiye çarptı. Otobüs sürücüsünün İdris Ö. olduğu öğrenildi.

Çarpmanın etkisiyle trafik ışıklarından yaklaşık 100 metre sürüklenen taksi içinde bulunan iki yolcudan biri, ön koltukta oturan kadın yolcu, tedbir amaçlı olarak ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Her iki yaralının da sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kaza sonrası çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Servis’e bildirirken, olay yerine kısa sürede sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Emniyet ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alarak trafik akışını kontrollü şekilde sağladı. Her iki araç sürücüsüne de alkol testi yapıldı ve herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Kaza yerinde yapılan incelemelerin ardından yürür durumda olan araçlar güvenli bölgeye çekildi ve trafik normale döndü. Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kaynak: İHA

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Balıkesir Bandırma Trafik kazası
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