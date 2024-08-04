Kayseri'de 'Torbacı'lara Operasyon: 3 Kişi Yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinden torbacılara darbe. Uyuşturucu madde ticareti yapan ve 'torbacı' olarak tabir edilen şahıslara yönelik operasyonda 3 kişi yakalandı.

Kayseri'de 'Torbacı'lara Operasyon: 3 Kişi Yakalandı

Kayseri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şehirdeki uyuşturucu madde ticareti yapan ve 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 2 ayrı operasyon düzenlendi.

Kayseri'de 'Torbacı'lara Operasyon: 3 Kişi Yakalandı - Resim : 1

Düzenlenen operasyonlarda O.K., S.G. ve F.Ç. yakalanırken, yapılan aramalarda ise 13,15 gram uyuşturucu madde, 2 adet hassas terazi, 1 adet kuru sıkı tabanca ve 120 adet fişek ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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