Kadınlar tartışmış, kocaları sokak ortasında çatışmıştı: O olayda yeni detay ortaya çıktı!

Kadınların sözlü münakaşaya girmesiyle eşlerinin de silahlı çatışmaya girdiği olaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.

Kadınlar tartışmış, kocaları sokak ortasında çatışmıştı: O olayda yeni detay ortaya çıktı!

Sakarya’nın Pamukova ilçe merkezinde meydana 7 Nisan Pazar günü gece saatlerinde N.A. ve eşi, cadde ortasında yürüdükleri esnada aralarında husumet olduğu öne sürülen M.S. ve eşi G.S. ile karşılaştı. Eşlerinin birbirleriyle sözlü münakaşa etmesi sonrasında N.A. ve M.S. yanlarında bulunan silahla birbirlerine ateş etmeye başladı. Yaşanan silahlı çatışmada N.A. ve M.S.’nin eşi G.S. çeşitli yerlerinden yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk edildi. Hususa ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri N.A.’yı hastanede M.S.’yi ise olay yerinde gözaltına aldı. Şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kadınlar tartışmış, kocaları sokak ortasında çatışmıştı: O olayda yeni detay ortaya çıktı! - Resim : 1

DAHA ÖNCESİNDE DE ÇATIŞTIĞI ŞAHSIN ÜVEY OĞLUNU VURMUŞ

Öte yandan, yaşanan silahlı çatışmaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. 6 Eylül 2023 tarihinde N.A.’nın üvey oğlu O.G. (30) evinin bahçesinde çalıştığı esnada, M.S. tarafından silahla vurularak yaralanmıştı. 6 Eylül 2023 tarihinde gerçekleştirdiği yaralama olayın ardından yakalanan ve adli mercilerce tutuklanan M.S.’nin cezasının devam ettiği açık cezaevinden izne çıktığı esnada bu olaya karıştığı öğrenildi.

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Kaynak: İHA

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Sakarya Silah
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