Adana'da saman balyası yangını: Ekiplerin müdahalesi devam ediyor

Adana'nın Karataş ilçesinde saman balyalarının istiflendiği alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Yıldırımın düşmesi sonucu çıkan yangına Adana ve çevre ilçelerden gelen itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti. Ancak, henüz kontrol altına alınmayan yangın için ekiplerin söndürme çalışmaları devam ediyor.