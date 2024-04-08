Adana'da saman balyası yangını: Ekiplerin müdahalesi devam ediyor
Adana'nın Karataş ilçesinde saman balyalarının istiflendiği alanda yangın çıktı. Yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülmeye çalışılıyor.
Adana'nın Karataş ilçesinde saman balyalarının istiflendiği alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Yıldırımın düşmesi sonucu çıkan yangına Adana ve çevre ilçelerden gelen itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti. Ancak, henüz kontrol altına alınmayan yangın için ekiplerin söndürme çalışmaları devam ediyor.
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