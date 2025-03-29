İzmir Valisi Elban'ın Babası Son Yolculuğuna Uğurlandı

İzmir Valisi Kırşehirli Dr. Süleyman Elban'ın babası son yolculuğuna uğurlandı.

Son Güncelleme:
İzmir Valisi Elban'ın Babası Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi gören Ahmet Elban, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Merhum Elban, öğle namazına müteakip Ali Çam Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Bağbaşı Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

,Cenaze namazına; İçişleri Eski Bakanı Osman Çiçek, Anayasa Mahkemesi Üyesi Recai Akyel, valiler, başsavcılar, merhumun yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İHA

Etiketler
İzmir
Son Güncelleme:
Dünyanın En Çok Kullanılan Yapay Zeka Araçları Sıralandı! İlk Sıradakine Çok Şaşıracaksınız Dünyanın En Çok Kullanılan Yapay Zeka Araçları Sıralandı! İlk Sıradakine Çok Şaşıracaksınız
Gebze'de Alzheimer Hastası Adam Kayıp Gebze'de Alzheimer Hastası Adam Kayıp
Ne Nane Ne de Sarımsak! Bir Tutamı Bİle Yetiyor, Bütün Hastalıkları Def Ediyor Ne Nane Ne de Sarımsak! Bir Tutamı Bİle Yetiyor, Bütün Hastalıkları Def Ediyor
Denizli'de Panik Dolu Anlar! Bomba İhbarı Tedirgin Etti Denizli'de Panik Dolu Anlar! Bomba İhbarı Tedirgin Etti
ÇOK OKUNANLAR
İslam Memiş Kara Haberi Verdi! Yatırımcılar Soğuk Terler Dökecek: Çok Büyük Düşüş Olacak İslam Memiş Kara Haberi Verdi! Yatırımcılar Soğuk Terler Dökecek: Çok Büyük Düşüş Olacak
Türkiye'nin 81 İlinde Yaşayan SSK, BağKur ve Tüm Emekliler Dikkat! Bunu Yapan Yandı, Artık Emekli Maaşı Alamayacak Türkiye'nin 81 İlinde Yaşayan SSK, BağKur ve Tüm Emekliler Dikkat
Bu Meslekte Olanlar Yaşadı, Maaşları Daha da Artacak! Yapay Zekanın Yenemeyeceği 10 Meslek Bu Meslekte Olanlar Yaşadı, Maaşları Daha da Artacak! Yapay Zekanın Yenemeyeceği 10 Meslek
Sıfır Araç Alacaklar Dikkat, Yeni Dönem Başladı! Zorunluluk Tamamen Kalktı Sıfır Araç Alacaklar Dikkat! Zorunluluk Tamamen Kalktı
Genetik Test Şirketi İflas Etti! Tüm DNA Verilerini Satışa Çıkardı Genetik Test Şirketi İflas Etti! Tüm DNA Verilerini Satışa Çıkardı