Gebze'de Alzheimer Hastası Adam Kayıp

Gebze'de 40 gündür kayıp olan 65 yaşındaki Alzheimer hastası Bayram Algan için kurulan özel ekip, havadan ve karadan çalışma yürüttü. Çalışmalardan sonuç alınamadı.

Gebze'de Alzheimer Hastası Adam Kayıp

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki Alzheimer hastası Bayram Algan, 18 Şubat tarihinde Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'ndeki evinden çıktıktan sonra kayboldu. Muallimköy Mahallesi ormanlık alana girerken görüntülendiği iddia edilen Bayram Algan'ın arama çalışmaları bayram öncesinde de devam etti.

Gebze'de Alzheimer Hastası Adam Kayıp - Resim : 1

Valilikten gelen talimat doğrultusunda AFAD, ÇAK-TİM, GEAK, MEB AKUB, UMKE, emniyet ve jandarma ve ilçe belediye ekipleri yeniden bölgeye sevk edilerek kayıp vatandaş için geniş kapsamlı çalışma yaptı. Ekipler, genişletilmiş arama alanlarında yoğun şekilde çalışmalarını sürdürürken, teknolojik cihazlar ve iz takip köpekleriyle de destek sağlandı.

Gebze'de Alzheimer Hastası Adam Kayıp - Resim : 2

Dağ taş demeden zorlu arazi şartlarında canla başla kayıp kişiyi arayan ekipler, 40. günde Bayram'a dair herhangi bir ize rastlamadı. Kuyuların içerisi teknolojik kameralarla, 32 araç, 15 ekip, 187 personel, 3 köpek ve dron ile havadan ve karadan yapılan çalışmalar sonuçsuz kaldı.

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Kaynak: İHA

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