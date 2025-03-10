Hırsızlıktan Kesinleşmiş Cezası Bulunan Şahıs Yakayı Ele Verdi
Gaziantep'te hırsızlık suçundan kesinleşmiş 12 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari şahıs, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.
Çalışmalar neticesinde, hırsızlık suçundan hakkında 12 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Ç. isimli şahıs, Oğuzeli ilçesinde saklandığı adrese yapılan operasyonla yakalandı.
Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA