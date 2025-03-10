Bingöl’de 61 Firari Şahıs Yakalandı

Bingöl’de 2 hafta içerisinde düzenlenen operasyonlarda, 61 firari yakalandı.

Son Güncelleme:
Bingöl’de 61 Firari Şahıs Yakalandı

Bingöl Valiliği, 24 Şubat- 10 Mart tarihileri arasında emniyet ve jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmaları paylaştı. Bu çerçevede güvenlik güçlerince aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 ve ifadeye yönelik arama kaydı bulunan 53 olmak üzere toplamda 61 firarinin yakalandığı bildirildi.

2 hafta içerisinde 69'u yabancı uyruklu olmak üzere toplam 123 bin 585 şahsın sorgulandığı aranan 567 şahsın tespit edilerek 39’unun gözaltı yapıldı ve birinin tutuklandığı aktarıldı. Ayrıca 33 bin 440 aracın denetlendiği, bin 671 araca cezai işlem uygulandı ve 46 aracın da trafikten men edildiği ifade edildi.

Operasyonlarda 34,11 gram metamfetamin, 1.864 gram esrar maddesi, 0.30 gram kokain, 6 adet tabanca ve şarjörü, 3 adet av tüfeği, 54 adet tabanca fişeği, 7 adet uyuşturucu kullanım aparatı, 4 adet hap, 6 adet cep telefonu ele geçirilirken 28 şüphelinin ise gözaltına alındığı bildirildi.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Sakarya'da Kavşakta Feci Kaza: 1 Ölü, 3 Yaralı Sakarya'da Kavşakta Feci Kaza: 1 Ölü, 3 Yaralı
Manipüle Edildiğinizi Nasıl Anlarsınız? İşte Manipülasyon Anlama ve Kışkırtmanın Yolu! Manipüle Edildiğinizi Nasıl Anlarsınız? İşte Manipülasyon Anlama ve Kışkırtmanın Yolu!
Kilo Vermek İsteyenler Mum Gibi Eriyecek! Günde Bir Tane Tüketen İpince Kalıyor Kilo Vermek İsteyenler Mum Gibi Eriyecek! Günde Bir Tane Tüketen İpince Kalıyor
Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Sivrihisar Belediyesi Artık Kardeş Şehir Oldu Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Sivrihisar Belediyesi Artık Kardeş Şehir Oldu
ÇOK OKUNANLAR
Her Satırı Kan Dondurucu! 'Sana Büyü Yaptım' Dedi, Genç Kadını İntihara Sürükledi Her Satırı Kan Dondurucu! 'Sana Büyü Yaptım' Dedi, Genç Kadını İntihara Sürükledi
Çığlık Terapisi Nedir ve Faydaları Nelerdir? Çığlık Terapisi Nasıl Ortaya Çıktı Çığlık Terapisi Nedir ve Faydaları Nelerdir? Çığlık Terapisi Nasıl Ortaya Çıktı
Türkiye'nin En Zengin Ünlüleri Belli Oldu: Kazançlarını Bakın Nereye Yatırıyorlar Türkiye'nin En Zengin Ünlüleri Belli Oldu
SON DAKİKA: Emekli Bayram İkramiyesi Belli Oldu: Kim Ne Kadar İkramiye Alacak? İşte Ödeme Takvimi Emekli Bayram İkramiyesi Belli Oldu
Deniz Baykal'a Kaset Kumpasının Kilit İsmi 15 Yıl Sonra Yakalandı Deniz Baykal'a Kaset Kumpasının Kilit İsmi 15 Yıl Sonra Yakalandı