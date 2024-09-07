Hatay Semalarında Parlak Bir Cisim Görüldü

Hatay semalarında parlak bir cisim görüldü. Meteor olduğu düşünülen cisim, gökyüzünde kısa bir parlamayla fark edildi.

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Hatay Semalarında Parlak Bir Cisim Görüldü

Hatay’da gökyüzünde görülen ve göktaşı olduğu iddia edilen parlak cisim geceyi aydınlattı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Saat 23.47 sıralarında Hatay başta olmak üzere Şanlıurfa, Gaziantep ve çevre illerde gökyüzünde parlayan cisim görüntülendi. Samandağ ilçesinde güvenlik kamerası kayıtlarına bakan vatandaşlar, gökyüzünde süzülen parlak cismin kayıtlara yansıdığını fark etti. Kayıtlarda; meteor olduğu düşünülen cismin gökyüzünde kısa bir parlamayla görüldüğü fark edildi.

Kaynak: İHA

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