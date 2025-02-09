Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs Yakalandı

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Yapılan incelemede A.T., isimli şahsın Vergi Usul Kanunu’na muhalefet suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bolvadin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İHA