Gaziantep'te Aileler Arasında Silahlı Kavga, Ölü ve Yaralılar Var

Gaziantep'te çocukları kavga eden iki aile arasında çıkan silahlı tartışmada 1 kişi öldü, 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

Gaziantep'te Aileler Arasında Silahlı Kavga, Ölü ve Yaralılar Var

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesine bağlı Bulduk Mahallesi'nde, çocuklar arasında başlayan bir tartışma, ailelerin de araya girmesiyle silahlı çatışmaya dönüştü. Olayda 55 yaşındaki Yusuf Rahmani hayatını kaybederken, 42 yaşındaki Muhammed Ş. ve 10 yaşındaki Basit K. yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Gaziantep'te Aileler Arasında Silahlı Kavga, Ölü ve Yaralılar Var - Resim : 1

Olayla ilgili olarak Z.M., İ.M., M.M. ve A.M. isimli dört şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı. ​

Yetkililer, olayın ardından bölgede güvenlik önlemlerini artırdı ve soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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