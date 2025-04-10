Eskişehir’de Gıda Denetimlerinde 301 İşletme Mercek Altına Alındı

İl Müdürlüğü’nün haftalık faaliyet raporuna göre, Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, hem üretim hem de satış aşamasında çeşitli kriterler esas alınarak işletmelerin mevzuata uygunluğu incelendi. Denetimler kapsamında 43 ithalat ve 288 ihracat işlemi gerçekleştirilirken, şüpheli görülen ürünlerden 12 numune alındı.

Yapılan denetimler sonucunda kurallara uymadığı tespit edilen işletmelere yönelik 10 idari yaptırım uygulanırken, toplamda 1 milyon 349 bin 198 TL para cezası kesildi. Ayrıca denetimlerde ciddi uygunsuzluk tespit edilen 2 işletme hakkında imha kararı alındı.

Kaynak: İHA