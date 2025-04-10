Iğdır’da İzinsiz Kazı Operasyonu: 5 Gözaltı

Iğdır’da sit alanında izinsiz kazı yapan 5 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Ele geçirilen kazı malzemeleri ile ilgili de adli tahkikat başlatıldı.

Iğdır’da İzinsiz Kazı Operasyonu: 5 Gözaltı

Iğdır İl Jandarma Komutanlığınca Kaçakçılık Suçları ile Mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Tuzluca ilçesinde; sit alanı bölgesinde izinsiz kazı yaptığı tespit edilen şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla, icra edilen faaliyette; muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi.

Olaya karışan 5 kişi yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA

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