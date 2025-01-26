Erzurum'da Sibirya Soğukları... Her Şey Dondu!

Sibirya soğuklarının yaşandığı Erzurum'da hava sıcaklığı eksi 13,6 dereceye kadar düştü, kent merkezindeki ağaçlar kırağı, iş yeri ve araçların camları buz tuttu.

Son Güncelleme:
Erzurum'da Sibirya Soğukları... Her Şey Dondu!

Dün gece hava sıcaklığının kent merkezinde eksi 13,6 dereceye kadar düştüğü Erzurum'da, en soğuk yerleşim yeri eksi 19,5 ile Karayazı ilçesi oldu.

Soğuk havanın yanı sıra sisin de etkili olduğu kentte ağaçlar kırağı, çeşme, iş yeri ve otomobillerin camları ise buz tuttu.

Erzurum'da Sibirya Soğukları... Her Şey Dondu! - Resim : 1

Bazı kişiler, araçlarının üzerine battaniye ve branda örterek önlem aldı. Hayvanseverler ise kuşlar için doğaya yem bıraktı.

Erzurum'da Sibirya Soğukları... Her Şey Dondu! - Resim : 2

Kentte sabah iş yerine gitmek isteyen araç sahipleri, ellerine kazıyıcı alıp otomobillerinin buz tutan camlarını kazıdı.

Meteoroloji Alarm Verdi! Kar Yağışı GeliyorMeteoroloji Alarm Verdi! Kar Yağışı GeliyorGüncel

Kaynak: DHA

Son Güncelleme:
Alevler Bir Anda Yükseldi, Bursa'da 3 Katlı Atölye Kül Oldu Bursa'da 3 Katlı Atölye Kül Oldu
Gıdada Tehlikeli Oyun! 30 Ton Taklit Kaşar ve Beyaz Peynir Ele Geçirildi 30 Ton Taklit Kaşar ve Beyaz Peynir Ele Geçirildi
Öğrenen Bir Daha Ağzına Sürmeyecek: Aç Karnına Kahve İçmenin Zararı Öğrenen Bir Daha Ağzına Sürmeyecek: Aç Karnına Kahve İçmenin Zararı
26 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Firari Yakalandı 26 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Firari Yakalandı
Show TV'den Kritik Hamle: Bahar Dizisine Yeni Başrol Show TV'den Kritik Hamle: Bahar Dizisine Yeni Başrol
Bodrum Kattaki Tekstil Atölyesinde Korkutan Yangın Bodrum Kattaki Tekstil Atölyesinde Korkutan Yangın
ÇOK OKUNANLAR
SSK, Bağkur ve Tüm Emeklilerin Maaşından Kesinti Yapılacak! SGK'dan Maaş Alan Emekliler İçin Flaş Karar SSK, Bağkur ve Tüm Emeklilerin Maaşından Kesinti Yapılacak
2 Yıldır Mahkeme Süreciyle Boğuşan Ayakkabı Devi İflas Bayrağını Çekti: 180 Mağaza Kepenk İndirdi 2 Yıldır Mahkeme Süreciyle Boğuşan Ayakkabı Devi İflas Bayrağını Çekti: 180 Mağaza Kepenk İndirdi
EFT ve Havale ile Para Transferinde Yeni Dönem Başlıyor! Artık Bu Şekilde Yapılacak EFT ve Havalede Yeni Dönem
B Sınıfı Ehliyeti Olup Bunu Yapmayan Yandı! Hem Rekor Para Cezası Var Hem de Ehliyetine Anında El Konulacak B Sınıfı Ehliyeti Olup Bunu Yapmayan Yandı! Hem Rekor Para Cezası Var
Ne Boğaziçi Ne de ODTÜ! Dünya Sıralamasında Liderliği Kapan Türk Üniversitesi Şaşırttı Ne Boğaziçi Ne de ODTÜ! Dünya Sıralamasında Liderliği Kapan Türk Üniversitesi Şaşırttı