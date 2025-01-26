Bodrum Kattaki Tekstil Atölyesinde Korkutan Yangın

İstanbul Zeytinburnu'nda bodrum kattaki bir tekstil atölyesinde çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Alevler büyümeden söndürüldü.

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Zeytinburnu'na bağlı Seyit Nizam Mahallesi Şehit İsmet Çavuş Sokak'taki 4 katlı binanın bodrum katındaki tekstil atölyesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Can kaybı ya da yaralanan olmazken yangın nedeniyle atölyede hasar oluştu.

Kaynak: AA

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