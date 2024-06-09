Erzincan-Sivas karayolunda heyelan: Ulaşıma kapandı

Erzincan-Sivas kara yolunun Sakaltutan mevkisinde sağanak ve dolu yağışının etkisiyle heyelan meydana geldi. Yol çift şeritli olarak ulaşıma kapanırken güzergahta meydana gelen trafik kazasında ise 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Erzincan-Sivas karayolunda heyelan: Ulaşıma kapandı

Meteoroloji’nin kuvvetli yağış uyarısında bulunduğu Erzincan’da sağanak ve dolu hayatı olumsuz yönde etkiledi. Sağanak ve dolu yağışının etkili olduğu Erzincan-Sivas kara yolunda kayan bir otomobil yoldan çıkarak kaza yaptı. Kazada Süreyya Aladağ (32) hayatını kaybederken Mehmet Selim Aladağ ile Ömer Asaf Aladağ yaralandı.

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Erzincan - Sivas kara yolunun 64. kilometresi Sakaltutan mevkisinde heyelan meydana geldi. Yol ulaşıma kapanırken uzunca araç kuyrukları oluştu. İlgili ekipler yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışmaları sürdürüyorlar.

Kaynak: İHA

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