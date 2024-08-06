Erikli Sahilde Ölü Yunus Bulundu

Edirne'nin Keşan ilçesindeki Erikli sahilinde denize giren vatandaşlar, ölü yunus buldu. Belediye ekipleri, ölü yunusu bulunduğu yerden götürerek gömdü.

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Erikli Sahilde Ölü Yunus Bulundu

Edirne’nin Keşan ilçesinde Erikli sahilinde denize giren vatandaşlar, ölü yunus ile karşılaştı.

Keşan ilçesi Erikli sahilinde denize giren vatandaşlar, denizde su üzerinde duran yunus balığı olduğunu fark etti. Yunusu kıyıya çıkartan vatandaşlar, durumu Keşan Belediyesi ekiplerine bildirdi.

Vatandaşların cep telefonları ile görüntülediği yunus, belediye ekipleri tarafından bulunduğu yerden kaldırılarak gömüldü.

Erikli sahilinde bir hafta içerisinde ikinci defa ölü yunus bulunduğu belirtildi.

Kaynak: İHA

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