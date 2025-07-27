Elektrik Direği Uçtu, Akıma Kapılan 6 İnek Öldü

Şiddetli rüzgarın etkili olduğu Diyarbakır'ın Lice ilçesinde elektrik direği yoldan geçen ineklerin üzerine devrildi. Feci olayda akıma kapılan 6 inek öldü.

Elektrik Direği Uçtu, Akıma Kapılan 6 İnek Öldü
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Diyarbakır'ın Lice ve Bismil ilçelerinde dünden beri etkili olan kuvvetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi. Rüzgarla birlikte dün akşam saatlerinde Bismil ilçesine bağlı kırsal Balcılar Mahallesi’nde bir ahırın çatısı uçtu. Kimsenin yaralanmadığı olay sonrası çatının onarımı için çalışma başlatıldı.

ELEKTRİK DİREĞİ İNEKLERİN ÜZERİNE DEVRİLDİ

Sabah saatlerinde de Lice ilçesinin kırsal Kutlu Mahallesi’nde rüzgarın etkisiyle elektrik direği devrildi. Devrilen direğin telleri yoldaki ineklerin üzerine düştü. Akıma kapılan 6 inek öldü. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

BUGÜN DE DEVAM EDECEK

Meteoroloji 15’inci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezi’nden yapılan açıklamada şiddetli rüzgarın etkisini göstereceği belirtildi. Açıklamada, “Bugün öğle saatlerinden itibaren bölge genelinde güney yönlerden kuvvetli rüzgar, yerel olarak fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

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