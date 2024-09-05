Çanakkale Açıklarında 35 Kaçak Göçmen Yakalandı

Çanakkale’nin Eceabat ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince 35 kaçak göçmen yakalandı.

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Çanakkale Açıklarında 35 Kaçak Göçmen Yakalandı

Çanakkale’nin Eceabat ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, yelkenli tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi TCSG-308 ve Sahil Güvenlik Botu KB-5 tarafından hareketli yelkenli tekne durduruldu.

İçerisindeki 31 düzensiz göçmen yakalandı. Olay ile bağlantılı olarak Gelibolu İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı personeli ile müştereken yapılan takip neticesinde karada 4 düzensiz göçmen daha yakalandı.

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Kaynak: İHA

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