Bursa'da Amonyak Gazı Felaketi: Gıda Fabrikasında 7 İşçi Zehirlendi

Saat 16.00 sıralarında Bursa’nın İnegöl'ün Yeniceköy Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir gıda fabrikasında meydana geldi. Fabrikada amonyak gazına maruz kalan işçiler Hafize D. (50), Harbiye Ö. (51), Kadife A. (59), Nazmiye S. (47), Emel B. (48), Nevin A. (46) ve Yasin A. (28), fenalaştı. 7 işçi, fabrikanın aracıyla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA