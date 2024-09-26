Bitlis'te İnsanlık Ölmemiş Dedirten Hareket! Sokakta Bulduğu 1 Kese Altını Sahibine Götürdü

Bitlis’in Ahlat ilçesinde esnaflık yapan Sani Kargın, iş yerinin önünü temizlerken bulduğu bir kese altını sahibine teslim etti.

Malazgirt’ten Ahlat’a gelen Ceyhun Demir isimli genç, cebinde bulunan bir kese içerisindeki 2 adet tam altın, 4 adet yarım altın ve 6 adet çeyrek altını düşürdü.

İlçeden ayrıldıktan sonra altınları düşürdüğünü fark eden Demir, hem Malazgirt’te hem de Ahlat’ta altınlarını aramaya başladı. Demir, Ahlat Belediyesine anons vermek üzere gittiğinde, zabıta ekipleri tarafından altınlarının bulunduğunu öğrendi.

Yapılan incelemeler sonrasında altınların sahibi olduğu tespit edilen Demir’e, belediye ekipleri tarafından altınları iade edildi. Altınlarının bulunduğuna oldukça sevinen Demir, "Dün Ahlat’a altınlarımı bozdurmak için geldim. Yukarı Çarşı’ya gittik.

O esnada altınları düşürmüşüz. Sağ olsun bir esnaf arkadaş altınları bularak zabıtaya teslim etmiş. Onlarda belediyeye gelerek tutanak altına alıp kasaya bırakmışlar. Biz de Ahlat Belediyesine gelerek tutanakla birlikte altınlarımızı aldık.

'BULAN ARKADAŞTAN ALLAH RAZI OLSUN'

Bulan arkadaştan Allah razı olsun. 2 tam, 4 tane yarım, 6 tanede çeyrek altın vardı. Ortalama 110 bin TL yapıyor. Bizim için değerli bir para. Emeğimizle kazanmıştık" dedi.

Zabıta memuru Kamuran Balcı ise "Yukarı Çarşı’da Sani Kargın adlı esnafımız tarafından bulunarak bize teslim edilen altınları muhafaza altına altık. Belediyemize götürdüğümüz altınları müdürlerimizle birlikte tutanak eşliğinde kasaya bıraktık. Bugünde altınların sahibi bulundu. Sahibine ulaştırmanın mutluluğunu taşıyoruz" dedi.

'İNSANLIK GÖREVİMİ YAPTIM'

Altınları bulan esnaf Sani Kargın da Ahlat’ta yıllardır esnaflık yaptığını belirterek, "Dün öğlenden sonra iş yerimin önünü temizlerken bir kesenin içerisinde altın buldum. Bunu zabıtaya teslim ederek insanlık görevimi yaptım" diye konuştu.

Kaynak: İHA