Bursa'da 3 Katlı Binanın Çatı Katında Yangın

Bursa’nın İnegöl ilçesinde 3 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında 1 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü.

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Yangın saat 15.30 sıralarında Yenice Mahallesi Yeşil Çıkmazı Sokak’taki 3 katlı binanın çatı katında çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Yangın, bitişikteki binalara sıçramadan, 1 saatte kontrol altına alınıp, söndürülürken, depo olarak kullanıldığı öğrenilen çatı katı kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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