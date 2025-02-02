Bursa'da 3 Katlı Binanın Çatı Katında Yangın
Bursa’nın İnegöl ilçesinde 3 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında 1 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangın saat 15.30 sıralarında Yenice Mahallesi Yeşil Çıkmazı Sokak’taki 3 katlı binanın çatı katında çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Yangın, bitişikteki binalara sıçramadan, 1 saatte kontrol altına alınıp, söndürülürken, depo olarak kullanıldığı öğrenilen çatı katı kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA
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