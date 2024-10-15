Bitlis'te Mezraya Yıldırım Düştü: 5 Kişi Yaralandı

Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Yukarıayvacık köyünün Yaylalı Mezrası'nda etkili olan sağanak sonucu yıldırım düştü. Yıldırım düştüğü sırada mezra meydanında bulunan 5 kişi yaralandı.

Bitlis'te Mezraya Yıldırım Düştü: 5 Kişi Yaralandı

Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Yukarıayvacık Köyüne bağlı Yaylalı Mezrası'nda akşam saat 21:30 sıralarında meydana geldi. Mezrada etkili olan sağanak sonrası yıldırım düştü. Yıldırım, mezra meydanında bulunan vatandaşların üzerine isabet etti. Olayda Abdulmenaf Özal, Bayram Eren, Eyüp Zamur, Fikret Arıcı ve Yusuf Kara yaralandı.

Bitlis'te Mezraya Yıldırım Düştü: 5 Kişi Yaralandı - Resim : 1

Yaralılar, ihbar üzerine üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Hizan ve Tatvan Devlet Devlet Hastanelerine kaldırılarak tedaviye alındı. Olayı duyan yaralı yakınları hastane önüne geldi.

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Kaynak: DHA

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