Ordu'da emniyet kemeri uygulaması

Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü otobüslerde seyahat eden yolculara emniyet kemeri uygulaması yaptı.

Ordu'da emniyet kemeri uygulaması

Ordu'da Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından, Ünye Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde, otobüs kaptanları ve yolculara yönelik güvenli seyahat konulu bilgilendirme çalışmaları devam ediyor. Yapılan uygulamalarda emniyet kemeri denetimi yapan polis ekipleri, otobüs şoförü ve yolcuları emniyet kemeri takmaları noktasında uyarıyor. Ekipler, durdurdukları otobüslerde yolculara emniyet kemeri kullanımının hayati bir önem arz ettiğini ve emniyet kemerinin mutlaka takılması gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor.
Denetimlerde yolcular emniyet kemerlerini taktıktan sonra otobüslerin hareketine izin veriliyor.

Kaynak: İHA

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