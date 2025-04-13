Bitlisli Sporculardan Mardin'de Gururlandıran Başarı

Mardin’de düzenlenen Ortaokullar Türkiye Grup Müsabakalarına katılan Bitlis ekibi Türkiye finallerine yükseldi.

Bitlisli Sporculardan Mardin'de Gururlandıran Başarı

11-13 Nisan tarihlerinde Mardin’de gerçekleştirilen Ortaokullar Türkiye Grup Müsabakalarında Bitlis ekibi, üç önemli dereceye imza attı.

Bitlis’i temsil eden Muhammed Arslan altın madalya kazanarak birinci, Melih Bayram İnal gümüş madalyayla ikinci, Emir Taha Adalı ise bronz madalyayla üçüncü oldu.

Bu dereceler, üç sporcunun da Türkiye finallerine katılma hakkı kazanmasını sağladı.

Kaynak: İHA

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