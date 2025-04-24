Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Aydın'da jandarmanın düzenlediği operasyon çerçevesinde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, 1 kişi de tutuklandı.

Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Ş.B. isimli şüpheli şahsın aracında yapılan aramada 458 gram metanfetamin, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet hassas terazi, 12 bin 250 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen nakit para ve 2 adet cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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