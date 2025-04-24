Kastamonu'da Silah Operasyonu: 4 Kişi Yakalandı

Kastamonu’da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Konuyla ilgili 4 kişi de yakalandı.

Kastamonu'da Silah Operasyonu: 4 Kişi Yakalandı

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından silah ve mühimmat kaçakçılığının önlenmesine yönelik gerçekleştirilen çalışma sonucunda düzenlenen operasyonda 4 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet ruhsatsız yivli av tüfeği, 6 adet şarjör ile 360 adet fişek ele geçirildi.

Konuyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA

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