Kastamonu'da Silah Operasyonu: 4 Kişi Yakalandı

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından silah ve mühimmat kaçakçılığının önlenmesine yönelik gerçekleştirilen çalışma sonucunda düzenlenen operasyonda 4 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet ruhsatsız yivli av tüfeği, 6 adet şarjör ile 360 adet fişek ele geçirildi.

Konuyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA