Antalya'da Camide Yangın Çıktı
Antalya'nın Kepez ilçesindeki Birlik Cami'nde yangın çıktı. Elektrik sisteminden kaynaklı çıkan yangın kısa sürede söndürülürken camide hasar oluştu.
Antalya'nın Kepez ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki Birlik Cami'nin bina kolonunda elektrik sisteminden kaynaklı yangın çıktı. Dumanı fark eden mahalle sakinlerinin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede söndürülen yangın nedeniyle camide hasar oluştu. Camide yangın nedeniyle oluşan atıklar, vatandaşlar ile itfaiye görevlileri tarafından dışarıya çıkarıldı.
Kaynak: AA