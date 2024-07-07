Ankara'da Kontrolden Çıkan Otomobil Yürekleri Ağza Getirdi

Ankara'nın Kızılay semtinde bugün sabah saatlerinde ilginç bir kaza meydana geldi. Kontrolden çıkan bir otomobil, 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'ndaki metro istasyonunun Sakarya Caddesi girişindeki merdivenlere girerek istasyona düştü.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen bir otomobil, sabah saatlerinde 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'ndaki metro istasyonunun Sakarya Caddesi girişindeki merdivenlere girdi.

Alkollü olduğu iddia edilen sürücünün kullandığı otomobil, düştüğü metro istasyonunun merdivenlerinde kaldı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kazadan yara almadan kurtulan sürücünün otomobili, çekici yardımıyla bölgeden kaldırıldı.

Kaynak: AA