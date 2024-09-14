Ankara Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde Mevlit Kandili Kutlandı

Ankara'da Mevlit Kandili için Ulus'taki Hacı Bayram Veli Camii'nde program düzenlendi. Camiyi dolduran vatandaşlar, namaz kılıp duasını etti.

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Ankara Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde Mevlit Kandili Kutlandı

Ankara'da Mevlit Kandili dolayısıyla Ulus'taki Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde program düzenlendi.

Hazreti Muhammed'in (sav) dünyaya teşrif etmesinin kutlandığı Mevlit Kandili nedeniyle Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde program düzenlendi. Camiyi dolduran vatandaşlar, Hacı Bayram Veli Türbesi önünde de dua etti. Caminin dolmasıyla avluya serilen hasırlarda namaz kılıp dua eden vatandaşlara yatsı namazı sonrası çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Kaynak: İHA

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