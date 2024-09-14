Gümüşhane'de Kaza! Otomobil Dere Yatağına Düştü

Gümüşhane'de bir otomobil dere yatağına uçtu. Olayda 3 kişi yaralandı. Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Gümüşhane'de Kaza! Otomobil Dere Yatağına Düştü

Gümüşhane’de kontrolden çıkan otomobil dere yatağına yuvarlandı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gümüşhane istikametinden Bayburt istikametine giden Hasan Özdemir yönetimindeki 61 DS 535 plakalı otomobil, Vauk Dağı Güvercinlik köyü mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dere yatağına yuvarlandı.

Kazada sürücü Özdemir ile araçta bulunan eşi Tuğba Demirkıran Özdemir ve kızı B.N.Ö. hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Gümüşhane Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

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