Ailecek saldırdılar! Şişli'de 'sopalı' yol verme kavgası

Şişli'de bir sokakta iki otomobil sürücüsü arasında çıkan yol verme tartışması meydan kavgasına dönüştü.

Ailecek saldırdılar! Şişli'de 'sopalı' yol verme kavgası

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Şişli Gülbahar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, semtte bulunan bir sokakta iki sürücü arasında yol verme tartışması çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine araçtan inen sürücü, diğer sürücünün aracına eliyle vurmaya başladı. Diğer sürücünün araç içerisinden tepki göstermesi üzerine ise saldıran sürücünün yakınları olaya dahil oldu. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine saldırgan sürücü, ailecek diğer sürücüye saldırdı.

Ortalığın bir anda karıştığı olayda, saldırıya uğrayan sürücü gaza basınca birkaç kişi ezilme tehlikesi geçirdi. Bunun üzerine saldırgan taraftaki sürücü aracının bagajından sopa çıkarıp saldırmaya çalıştı.

Vatandaşların araya girmesiyle ayrılan taraflar birbirlerinden şikayetçi olmadı.

Kaynak: İHA

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