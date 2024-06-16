Kurban Bayramı'nda bu sene de manzara değişmedi! Acemi kasaplar hastanelik oldu

Her sene olduğu gibi bu Kurban Bayramı'nda da kurbanlık hayvan keserken kendini yaralayan acemi kasaplar hastanenin yolunu tuttu.

Son Güncelleme:
Kurban Bayramı'nda bu sene de manzara değişmedi! Acemi kasaplar hastanelik oldu

Hastaneler yine acemi kasapların akınına uğradı. Kent merkezi, ilçe, belde ve köylerde satın aldıkları kurbanlıkları kendileri kesmeye çalışan, kesime yardımcı olan vatandaşlar kesici aletler ile veya hayvanın vurması sonucu yaralandı.

Erzincan’da Kurban Bayramı’nın ilk gününde sabah kılınan bayram namazının ardından kurbanlıklarını kesmeye çalışan acemi kasaplar kendilerini kesti. Özellikle el, ayak ve bacak bölgelerinden bıçakla yaralandıkları görülen acemi kasaplar, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel hastaneye akın etti. Acil servislerde müdahaleleri yapılan acemi kasaplar taburcu olduktan sonra yeniden kurbanlıklarını pay etmeye gitti. Hastaneye gelenler arasında durumu ağır olan yaralının bulunmadığı öğrenildi.

Kurban Bayramı'nda bu sene de manzara değişmedi! Acemi kasaplar hastanelik oldu - Resim : 1

YAŞADIKLARINI GÜLEREK ANLATTILAR

Kayseri'de bayram namazının kılınmasının ardından vatandaşlar kurbanlarını kesmeye başladı. Kurban keserken kazara kendilerini yaralayan vatandaşlar da hastaneye akın etti. Kendi araçları ve ambulanslar ile hastaneye gelen kasaplar, tedavi altına alındı. Yaralanan bazı vatandaşlar başlarına gelen olayı gülerek anlatırken, bazıları da kurban yerine kendilerini kestiklerini dile getirdi.

Kurban Bayramı'nda bu sene de manzara değişmedi! Acemi kasaplar hastanelik oldu - Resim : 2

Samsun'da da bayram namazının ardından kurban kesmek için kolları sıvayan vatandaşlar, çok geçmeden soluğu acil servislerde aldı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisine gelen acemi kasaplardan kimisi üzerine hayvan devrilmesi sonucu bacağı kırarken kimisi ise iple veya bıçakla kendini yaraladı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan onlarca vatandaş hastanedeki tedavilerinin ardından tekrar kurban kesim yerlerine giderek, yarım bıraktıkları işe yetişmeye çalıştı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Kurban Bayramı
Son Güncelleme:
Doğalgaz yüklü tır devrildi: Aydın-İzmir Otoyolu trafiğe kapatıldı Doğalgaz yüklü tır devrildi: Aydın-İzmir Otoyolu trafiğe kapatıldı
Lezzetli bir sarma pişirmek için mutlaka tencerenin dibine 1 bardak eklenmeliymiş Lezzetli bir sarma pişirmek için mutlaka tencerenin dibine 1 bardak eklenmeliymiş
Dikkat! O illerde denize girmek yasaklandı! Dikkat! O illerde denize girmek yasaklandı!
Yalı Çapkını dizisinin yerine Star TV'den yeni dizi. Anlaşma sağlandı Yalı Çapkını dizisinin yerine Star TV'den yeni dizi. Anlaşma sağlandı
ÇOK OKUNANLAR
O illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağış geliyor Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağış geliyor
Gaziantep'te Suriye uyruklu şahıs dehşet saçtı! 5 kişiyi öldürüp intihar etti Suriye uyruklu şahıs dehşet saçtı!
Özel'den 'İade-i ziyaretimizi hazmedemedi' diyen Erdoğan'a yanıt: Üzerime alınmıyorum, Cumhur İttifakı ortakları bizim üzerimizden iletişim kuruyor "İttifak ortağıyla bizim üzerimizden iletişim kuruyor"
Antalya’da baba dehşeti! Tartıştığı oğlunu otomobilde silahla vurarak öldürdü Tartıştığı oğlunu otomobilde silahla vurarak öldürdü
İzmir'de kan donduran cinayet! 15 yaşındaki kız çocuğu, sevgilisi tarafından bıçaklanarak öldürüldü 15 yaşındaki kız çocuğu, sevgilisi tarafından bıçaklanarak öldürüldü