Adıyaman’da 10 Yaşındaki Çocuğa Otomobil Çarptı

Adıyaman’da bir otomobil, karşıdan karşıya geçmeye çalışan 10 yaşındaki bir çocuğa çarptı. Yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman’da 10 Yaşındaki Çocuğa Otomobil Çarptı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil, 15 Temmuz Mahallesi Vakkas Kumral İlkokulu yakınlarında yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Ferhat Ali Z’ye (10) çarptı. Meydana gelen kazada yaya Ferhat Ali Z., yaralandı.

Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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