Adana'da kurye ile pastane sahibinin kavgasında kan aktı

Adana'da kavga sırasında pastane sahibini tabancayla vurduğu öne sürülen kurye darp sonucu yaralandı.

Adana'da kurye ile pastane sahibinin kavgasında kan aktı

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi Abidin Dino Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, kurye Mertcan I. (26) ile ismi öğrenilemeyen başka bir kurye arasında tartışma çıktı. Tartışmaya pastanenin sahibi Servet K.'nin de müdahale etmesi üzerine kuryeler ayrıldı. Ancak Mertcan I., bir süre sonra tekrar pastaneye gelerek Servet K.'ye tabanca ile ateş açıp sol ayak bileği ve sol koltuk altından vurdu.

Silahsaldırının ardından kurye Mertcan I., diğer pastane çalışanları tarafından darbedildi.

YARALILARIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Silahlı saldırı sonucu yaralanan Servet K. ve darp sonucu yaralanan kurye Mertcan I. hastaneye kaldırıldı. 2 yaralının da hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenilirken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

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