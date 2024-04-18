9 aylık hamile kadın otobüsün altında kalarak can verdi: Bebeği ameliyatla kurtarıldı

Adana'da 9 aylık hamile kadın eşinin kullandığı elektrikli bisikletten düşerek otobüsün altında kaldı. Hemen hastaneye kaldırılan kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Doktorlar ameliyat ile bebeği kurtararak gözlem altına aldı.

9 aylık hamile kadın otobüsün altında kalarak can verdi: Bebeği ameliyatla kurtarıldı

Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Karataş Bulvarı'mda, Suriye uyruklu Nur Abbud (31) adlı kadın, ismi öğrenilemeyen eşinin kullandığı elektrikli bisikletten düştü. Bu sırada Ali Davarcı yönetimdeki yolcu otobüsünün altında kaldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri 9 aylık hamile olan kadını hastaneye kaldırdı.

9 aylık hamile kadın otobüsün altında kalarak can verdi: Bebeği ameliyatla kurtarıldı - Resim : 1
Yapılan müdahalelere rağmen kadın kurtarılmazken bebeği ameliyat ile alındı. Bebek şu anda gözlem altında tutuluyor.

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Otobüs sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: İHA

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Trafik kazası Adana
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