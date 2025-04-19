6 İlde Yasa Dışı Bahis Operasyonu! 15 Gözaltı

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis ve suç örgütlerine yönelik çalışmaları çerçevesinde büyük bir operasyona imza attı. Bu kapsamda Kütahya merkezli toplam 6 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlarda Ü.K., S.E., G.N.Ş., E.D., M.B.E., S.Y., O.O., H.U., E.D., A.B.U., A.Z.D., B.G., A.U.B., İ.E.K. ve G.N.A. isimli 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 3 adet tabanca, 3 adet şarjör, 23 adet 9x19 mm fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirilirken, banka hesaplarına da el konuldu.

Kütahya dâhil olmak üzere 21 şehirde bulunan 83 kişinin bilgi sahibi sıfatıyla verdiği ifadelerde, bu şahısların bahis ya da şans oyunlarıyla bağlantılı olarak para transferine aracılık ettikleri belirtildi.

Yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda şüphelilerin suç işlemek amacıyla örgüt kurdukları ve yasa dışı bahis faaliyetleri yürüttükleri tespit edildi. Ayrıca incelenen banka hesapları üzerinden yaklaşık 700 milyon 701 bin 664 TL'lik işlem hacmi bulunduğu belirlendi.

Kaynak: İHA