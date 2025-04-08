4 Aydır Kapalıydı, Van’daki Yol Ulaşıma Açıldı

Van Büyükşehir Belediyesi, Başkale ilçesine bağlı Yukarı Dallı Mahalle yolunu 4 ay sonra yeniden ulaşıma açtı. Yolda, çığ riski nedeniyle çalışma yapılamıyordu.

4 Aydır Kapalıydı, Van’daki Yol Ulaşıma Açıldı

Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığına bağlı karla mücadele ekipleri, yaklaşık bin 700 rakımla Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden olan ve kış mevsiminin sert geçtiği Başkale ilçesinde karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda kent merkezine 178, Başkale ilçe merkezine ise 58 kilometre uzaklıkta bulunan ve ocak ayından bu yana ulaşıma kapalı olan Yukarı Dallı Mahalle yolu, geceli gündüzlü yürütülen çalışma ile yeniden ulaşıma açıldı.

4 Aydır Kapalıydı, Van’daki Yol Ulaşıma Açıldı - Resim : 1

KAR 2 METREYİ BULDU

Ekiplerin dün sabah saatlerinde başlattığı çalışma, gece saatlerine kadar sürdü. Yer yer 2 metreyi bulan karda güçlükle ilerleyen ekipler, kar savurma aracını da kullandı. Yapılan çalışmalar sonucu gece saatlerinde köyle ulaşan ekipler, kentte kardan dolayı kapalı olan son mahalle yolunu da açmış oldu. Yaklaşık 4 aydır kapalı olan yolun 5 kilometrelik kısmında çığ tehlikesi nedeniyle çalışmalara ara verilmişti.

Öte yandan, belediye ekipleri; Çaldıran ve Saray ilçelerinde sınır hattında bulunan yerleşim yeri ve yayla yollarında da yürüttükleri karla mücadele çalışmalarını büyük ölçüde sona erdi.

Kaynak: İHA

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