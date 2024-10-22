2 Katlı Villanın Çatısındaki Yangın Söndürüldü

Yalova’nın Çiftlikköy ilçesinde 2 katlı villanın çatısında çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

2 Katlı Villanın Çatısındaki Yangın Söndürüldü

Alınan bilgiye göre, Sahil Mahallesi’nde yürüyüş yolu üzerinde bulunan 2 katlı bir villanın çatı katında henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde yangın meydana geldi. Yangına kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. Yangını söndüren ekipler ardından soğutma çalışması gerçekleştirdi.
Yangınla ilgili tahkikat sürüyor.

2 Katlı Villanın Çatısındaki Yangın Söndürüldü - Resim : 1

Kaynak: İHA

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