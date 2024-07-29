Vergi Adaleti Nerede? Büyük Şirketler Vergiden Muaf, Halk Vergi Yükü Altında

Son günlerde kamuoyuna yansıyan büyük şirketlerin vergi ödemediğine dair belgeler, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Halk, özellikle sosyal medya platformlarında, vergi ödemeyen büyük şirketlere ve ekonomi yönetiminin vergi politikalarına karşı duyduğu rahatsızlığı yüksek sesle dile getirdi. Peki, bu durum ne anlama geliyor ve neden bu kadar tepki çekiyor?

Dev İhaleler ve Vergi Ödemeyen Şirketler

Evrensel Gazetesi’nin haberi, vergi adaleti konusunda ciddi bir sorun olduğunu ortaya koydu. Gazeteci Çiğdem Toker’in “Kamu İhalelerinde Olağan İşler” başlıklı kitabında yer verdiği bilgilere göre, Türkiye’de devletten 21/b usulü ile en çok ihale alan 20 şirketin 8’i 2023 yılında hiç vergi ödemedi. Bu şirketler arasında Taş Yapı, Yapı ve Yapı İnşaat, Rec İnşaat (Rönesans), Özgün İnşaat, Söğüt İnşaat, Özaltın İnşaat ve Limak gibi dev firmalar yer alıyor.

Örneğin, Taş Yapı, son 5 yılda 28 milyar 333 milyon 527 bin 775 liralık adrese teslim ihale almasına rağmen hiç vergi ödememiş. Aynı şekilde, Yapı ve Yapı İnşaat 2023 yılında 15.9 milyar liralık ihale almış ancak tek kuruş vergi vermemiş. Bu şirketlerin yanı sıra, Rec İnşaat, Özgün İnşaat, Söğüt İnşaat ve Özaltın İnşaat da benzer şekilde vergi ödemekten kaçınmış.

Sanayi Odası Başkanlarının Durumu

Evrensel Gazetesi’nin haberinde, İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan, Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç, Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç ve Denizli Sanayi Odası Başkanı Selim Kasapoğlu gibi isimlerin de şirketlerinin vergi ödememesi dikkat çekiyor.

Bahçıvan Gıda, son üç yılda hiç vergi ödememiş; Ardıç Cam, 2022 ve 2023 yıllarında hiç vergi ödememiş. Kıvanç Tekstil ve Aslıteks de benzer şekilde vergi ödemeyen şirketler arasında yer almış. Bu kişilerin, Mehmet Şimşek’in halkı ezen vergi politikalarına neden hiç ses çıkarmadığı şimdi belli oldu.

Vergi Adaleti Nerede?

Halkın üzerine vergi yükü bindirilirken, büyük şirketlerin vergi borçlarının silinmesi hangi adalet anlayışına sığar? Sosyal medyada bu duruma tepkiler çığ gibi büyüyor.

Alın size birkaç örnek daha... Habere göre, taksi ‘ağası’ Eyüp Aksu yılda sadece 230 TL vergi ödemiş. Türkiye’nin en büyük e-ticaret sitesi Trendyol, son üç yıldır kuruş vergi ödememiş. Halk çatır çatır vergi öderken, son üç yıldır hiç vergi ödemeyen diğer şirketlere de bir bakar mısınız? Amazon, Yemek Sepeti, Getir, Sasa, Atasay, Sinpaş, Gediz Elektrik… Hepsinin yıllık ciroları milyarlarca dolar.

Peki Kim Vergi Ödüyor?

Ekonomi yönetimi, ağalar ve paşalardan kuruş vergi almazken halkın, küçük esnafın, doktorun, avukatın, öğretmenin, emeklinin, KOBİ’nin, esnafın, memurun ve işçinin resmen içinden geçiyor. Halk, adaletsizlik ve eşitsizlik hissiyatıyla ekonomi yönetimine ve vergi politikalarına karşı öfkeli. Üstelik, yeni getirilen vergi düzenlemeleri ile halkın sırtına ek vergi yükleri bindirilirken, büyük şirketlerin vergi muafiyeti halkın öfkesini katlıyor.

Mehmet Şimşek’in Adaleti

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in politikası fakirden al zengine ver rezaletini derinleştirir nitelikte. Bu nedenle de kendisi vatandaşın eleştirilerinin merkezinde. Şimşek’in, büyük şirketlerin vergi borçlarını silerken halkın üzerine daha fazla vergi yükü bindirmesi, sosyal medyada büyük tepki topladı. Bu politika, halkın adalet duygusunu zedeliyor ve eşitsizliği derinleştiriyor.

Demedi Demeyin!!!

Vergi adaleti sağlanmadan toplumsal huzurun tesis edilmesi mümkün değil. Büyük şirketlerin ödemediği vergiyi halka yüklemek adaletsizliğin kralıdır. Bu koşullar devam ederse halktan da kuruş vergi alamazsınız. Demedi demeyin!!!