OVP ya da Temenniler Yığını: Hedef Var, Yol Haritası Yok

Programsız Program; Temenniler Yığını; OVP

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde büyük bir umutla tanıtılan ve 2025-2027 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program (OVP), ekonomi yönetimi tarafından bir başarı hikâyesi gibi sunulsa da, içi boş vaatlerle dolu.

Programda somut adımların, net bir yol haritasının olmaması, Türkiye’nin karşı karşıya olduğu ekonomik sorunları çözme noktasında hiçbir işe yaramayacağını gösteriyor.

Ne yazık ki, bu OVP de daha önceki programlar gibi "yapacağız, edeceğiz" söylemlerinden öteye gidememiş.

Veriler Yanıltıcı, Gerçekler Saklanıyor

Her ne kadar ekonomi yönetimi, hedeflere ulaşıldığını iddia etse de, sunulan veriler tamamen yanıltıcı.

Açıklanan her bir rakamın altında ekonomik gerçeklerden uzak bir tablo yatıyor. Mevcut durum, Türkiye ekonomisinin hangi noktada olduğunu açıkça gösteriyor, ancak OVP bu gerçekleri örtbas etme çabasında.

Bu sebeple, gerçek dışı rakamlarla sizi meşgul etmek yerine, önümüzdeki günlerde bu verilerin gerçekte ne anlama geldiğini detaylı bir şekilde ele alacağım.

Hedef Var, Yol Haritası Yok

Bir ekonomi programının ciddiye alınabilmesi için sadece hedef koymak yetmez. Bu hedeflere ulaşmak için net ve uygulanabilir bir strateji gerekir.

OVP’de ise enflasyon, büyüme ve işsizlik oranları gibi hedefler konulmuş olsa da, bu hedeflere nasıl ulaşılacağı tamamen belirsiz. Programın en zayıf noktası ise; bir yol haritası sunulmamış olması. Hangi araçlar kullanılacak? Ne zaman, ne dozda kullanılacak? Bunların hiçbiri net değil.

"Tasarruf önlemleri alınacaktır" gibi soyut ifadelerle, hedeflere ulaşmanın mümkün olmayacağını herkes biliyor. Şeffaflık ve stratejik planlama olmadan bu program, hayalden öteye geçmeyecektir.

Süslü Sözler, Somut Adım Yok

Reform vaatleri bu programın en göz boyayan bölümlerinden biri.

Kamu maliyesinde disiplin, Ar-Ge kapasitesinin artırılması, makroekonomik istikrar gibi başlıklar, OVP’nin süslü sözlerle dolu olduğunu gösteriyor. Ancak bunların içi boş, çünkü somut hiç bir adım yok.

Yıllardır duyduğumuz vaatler yine tekrarlanıyor. Özellikle kamu harcamalarında israfın nasıl önleneceği veya kamu maliyesinde ne tür bir dönüşüm yaşanacağına dair hiçbir detay yok.

Aynı söylemlerle yıllardır halkı oyalayan bir ekonomi yönetimi, ne yazık ki ciddiyetini çoktan kaybetmiştir.

Ekonomik Gerçeklerden Kopuk Hedefler

İşsizlik oranını tek haneli rakamlara indirmek veya kişi başına düşen geliri 20 bin dolara çıkarmak gibi hedefler OVP’nin iddiaları arasında.

Ancak işgücü piyasasının ve ekonomik koşulların mevcut hali ortadayken, bu hedeflere ulaşmak imkansızdan öte.

Türkiye'nin işsizlik sorununu çözmek için ciddi eğitim reformları ve işgücü piyasasının etkinleştirilmesine yönelik adımlar ise hiç yok.

Ekonomik Yönetimde Güvensizlik Büyüyor

Bu OVP ile bir kez daha gördük ki, ekonomi yönetimi halkın güvenini kaybetmiş durumda.

Şeffaflıktan uzak, somut eylemler yerine boş vaatlerle dolu bu programın uygulanabilirliği yok denecek kadar az. Türkiye ekonomisi ciddi bir dönüşüme ihtiyaç duyarken, OVP sadece süslü sözler ve temennilerle dolu bir belge olmaktan öteye geçemiyor.

Reformlardan bahsetmek güzel, ama icraata dökülmedikçe bu sözler ekonomideki sorunları daha da derinleştirecektir.

Sonuç olarak, OVP yine bir temenniler yığını olmaktan öteye geçememiştir. Ekonomi yönetiminin bu belirsizliklerle dolu programıyla Türkiye'nin geleceği belirsizliklere sürüklenmektedir.

Hedefler var ama yollar karanlık, çünkü eylem planı yok!

NOKTA !!!