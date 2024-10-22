Yeni Vergilere Hazır Olun! Savunma Sanayii Katkı Payı Torba Yasası 'Şimdilik' Rafta

Geçen Hafta sonu Savunma Sanayiine kaynak temini için bir Torba Yasası Meclis’e sunuldu. Motosiklet, dron, kol saati, beyanname ve bildirge, noter işlemleri, tapu alım satım işlemleri ve en önemlisi de kredi kartlarından (!) katkı payı alacaklardı! Tepkiler üzerine teklif geri çekildi. Ama yeni vergilere hazır olalım. Çünkü 2024 yılı bütçesi 1,5 trilyon açık verecek. 2025 yılında ise 2 trilyon fazla açık vereceği öngörülmüş!

ESKİ DEFTERLER KARIŞTIRILIYOR!

Müflis bezirgân yeni tabirle tüccar eski defterleri karıştırmış. Ya da aynı anlama gelen Yahudi züğürtleyince yani parasız, yoksul, meteliksiz kalınca eski defterleri karıştırmış. Onun gibi iktidar da zaten aldığı vergileri bu kez yedekleyerek tekrar almak istedi. Ama yemedi!

‘’Savunma Sanayiinin geliştirilmesi için ihtiyaç duyulan gelirler için’’ bu yasaya gerek duyulmuş! Ala-ı vala yani gösterişli, törenli, tantanalı bir şekilde yıllardır anlatılan Savunma Sanayii masalı ile ‘’İnsansız Hava Araçlarımız (İHA)’’ ve ‘’Silahlı İnsansız Hava Araçlarımız (SİHA)’’ ile "Dünyaya meydan okuyoruz" nutukları atılıyordu. İhracatımızın lokomotif bu savaş sanayi araçlarıydı! Ne oldu da şimdi bu yatırımların ihtiyacı için yeni vergiler getirilmek isteniyor!

- Ekonominin kayıt dışına kaymasını önleyecek; nereden buldun, kimden aldın, kaça aldın sorgulanıp vergilendirilmezken gele gele geldik kol saatlerinin vergilemesine,

- Kumardan, uyuşturucudan, rüşvetten elde edilen kara para gelirleri yıllardır çıkartılan vergi aflarıyla bir kuruş vergi ödemeyenlere ‘’sıra geldi’’ diye beklerken, gele gele geldik motosikletlerin vergilemesine,

- Faiz, nas vs. derken gele gele geldik dronların vergilenmesine,

- Dünyada uygulaması bulunmayan enflasyon muhasebesi ile alınan vergilerin kaldırılması beklenirken, gele gele geldik kredi kartı kullananlardan vergi alınmasına!

SAVUNMA SANAYİ 1985’TE KURULDU

Cumhuriyet döneminde; uçak sanayii yatırımları, demiryolu yatırımları, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumunun silah, barut ve mühimmat fabrikaları kuruldu. Şimdilerde bunların hepsi kadük durumda! Sadece ASELSAN VE HAVELSAN var. Kıbrıs Barış Harekatı’ndan sonra ise ambargolar nedeniyle yerli savaş Sanayiiine önem verildi.

1985 yılında Savunma Sanayii Müsteşarlığı olarak kurulan kuruluş Cumhurbaşkanlığı Kararı ile şimdilerde Savunma Sanayii Başkanlığı olarak faaliyet göstermektedir.

3238 sayılı ve 4842 sayılı Kanunlara göre; Savunma Sanayii Destekleme Fonu’na;

-Gelir ve kurumlar vergisi tahsilat toplamı üzerinden yüzde 6,

-Veraset ve İntikal Vergisi tahsilat toplamı üzerinden yüzde 25,

-Motorlu Taşıtlar Vergisi tahsilat toplamı üzerinden yüzde 20,

Oranında pay ve ayrılıyor. Zaten Savunma Sanayiinin giderlerinin yüzde 80'i bütçeden yani vergilerden karşılanıyor.

Getirilmek istenen ve geri çekilen düzenlemeye göre ise ‘’Türk savunma Sanayiinin uluslararası rekabet gücünün artırılması için yeni gelir kaynaklarına ihtiyaç bulunduğu gerekçesiyle kalıcı gelir unsurlarına ihtiyaç duyulması amacıyla Kanun düzenlemesi yapılmak istendiği’’ belirtilmekteydi. Torba Yasa Teklifi sadece savunma Sanayiiine yeni kaynak sağlanması ile ilgili değildi. Bunun dışında da aşağıdaki düzenlemeler de yer almaktaydı:

YATIRIMCININ ENFLASYON DÜZELTMESİ DE ARAYA GİTTİ…

Yatırımcılar için bir kolaylık getiriliyordu. Enflasyon düzeltmesine tabi tutulması sonucunda oluşan ve enflasyon düzeltmesi karı olarak dikkate alınması gereken düzeltme farkları üzerinden geçici vergi ve kurumlar vergisi ödenmemesi de ‘’kedi kartı’’ düzeltmesine kurban edildi. Mükelleflerin beklentisi de enflasyon muhasebesinin kaldırılmasıydı.

Diğer düzenlemelerin Bütçe Kanununun çıkartılmasından sonra yeniden gündeme geleceği de açıklandı.

Gelelim diğer düzenlemelere;

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ DÜZENLEMELERİ

Motor silindir hacmi 100 cm3’ün altındaki motosikletler Motorlu Taşıtlar Vergisi kapsamına alınırken;

-Askeri amaçla kullanılanlar hariç olmak üzere insansız hava taşıtları yani dronlar,

-Özel Tüketim Vergisi matrahı 5 bin TL ve üzeri olan kol saatleri,

-Yalnızca eğlence amacıyla tasarlanmış motorlu uçan oyuncak dronlar,

Yüzde 20 oranında Özel Tüketim Vergisi kapsamına alınıyordu.

BEYANNAMELER ÜZERİNDE DAMGA VERGİSİNDE BAŞKA KATKI PAYI

Her Damga Vergisi Beyannamesi üzerinden alınmakta olan Damga Vergisinden başka Savunma Sanayii için aynı oranda katkı payı alınacaktı. Buna göre;

-Gümrük idarelerine verilen beyannamelerden,

-Sosyal Güvenlik Kurumlarına verilen sigorta prim bildirgelerinden,

- Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesi ile muhtasar beyannamenin birleştirilerek verilmesiyle oluşturulan beyannamelerden,

-Yıllık gelir vergisi beyannamelerinde ise alınan Damga Vergisi tutarının yarısı kadar,

Savunma Sanayii Katılma Payı alınacaktı.

KATKI PAYI ALINACAK VE ALINMAYACAK İŞLEMLER

Şimdilik rafa kaldırılan Teklif ile;

-Tapu ve kadastro işlemlerinde yani taşınmaz satışlarında alıcı ve satıcıdan ayrı ayrı 750 TL,

- Diğer işlemlerde adına işlem yapılandan 375 TL,

- Limiti 100 bin TL ve üzerinde olan kredi kartları kullanıcıların her bir kart başına yıllık 750 TL,

-Noterlerde yapılan taşınmaz satışlarında alıcı ve satıcıdan ayrı ayrı 750 TL,

-İlk defa tescili yapılacak (sıfır) araç tescil işlemlerinde 3.000 TL,

-Tescil edilmiş araçların her çeşit satış ve devirlerinde 1.500 TL,

-Noterlik ücreti alınan diğer işlemlerde işlem başına 75 TL,

Savunma Sanayii katılma payı alınması öngörülüyordu. Bu tutarlar, her yıl yeniden değerleme oranında güncellenmesi de teklifte yer almaktaydı. Bu işlemleri yerine getiren noterlere ise herhangi bir katılma payı ödenmeyecekti.

Devlet kuruluşları yani 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa tabi kamu idareleri ile yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları, kalkınma ajansları ve köy tüzel kişiliklerinden tapu ve kadastro işlemeleri ile noterde yapılacak işlemlerden katılma payı alınmayacağı teklifte yer almaktaydı.

Bu torba yasa şimdilik rafa kaldırıldı. Tekrar daha ağırlaştırılarak raftan indirilecek! Çünkü çok büyük bir bütçe açığı ile karşı karşıyayız. 2024 Eylül itibarıyla bütçe dengesi yani açığı 1 trilyon 74 milyar 18 milyon. 2025 bütçesinin 14 trilyon 731 milyar lira, bütçe gelirlerinin ise 12 trilyon 800 milyar lira olacağı öngörülmekte. Bu hedeflerin de tutturulmadığı bilinmekte.

Daha şimdiden gelecek yıl bütçesinin 2 trilyona yakın açık vereceği öngörülmüş, bu öngörü de gerçekçi değil!