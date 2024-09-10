Okul Ücretleri Vergiden Nasıl Düşürülür?

Pahalılık ve yoksulluğun zirve yaptığı bu günlerde okullar 9 Eylül 2024 Pazartesi günü açılıyor. Mahalle okullarının imam hatibe çevrildiği, var olanlarının ise eğitim ve öğretim niteliğinin düşmesi nedenleriyle, veliler çocuklarını özel okullara kaydetmek zorunda kalıyor. Özel okul ücretleri, yemek, servis, forma, kitap, kırtasiyeden oluşan giderleri ise el yakıyor. Eğitim giderlerini vergilerinizden indirmek için gider faturalarınızı saklamayı hatırlatmış olalım.

HANGİ GİDERLER VERGİ MATRAHINDAN İNDİRİLİR?

Gelir Vergisi Kanunu'nun 89/2’nci maddesine göre; gelir vergisi beyannamesi verenler, beyan ettikleri gelirin yüzde 10'unu aşmamak şartıyla, Türkiye'de yaptıkları ve belgelendikleri, kendilerine, eşlerine ve küçük çocuklarına ait eğitim ve sağlık giderlerini, beyan ettikleri gelirlerinden indirme hakkına sahiptirler.

Eğitim ve öğretim kurumlarına yani anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise üniversite, yüksek okul, özel okul ve özel üniversite, gündüz bakımevi (kreş) ve benzeri eğitim yerlerine yapılan aşağıdaki giderlerinizi varsa vergi matrahınızdan indirebilirler.

Bu giderler şöyle:

-Her türlü ders araç ve gereç giderleri, defter, kalem, silgi, kitap, yardımcı kitap ve benzeri giderleri, forma, ayakkabı, çanta giderleri,

-Okulda yenilen yemek giderleri, öğrenci taşıma giderleri,

-Kurs giderleri, ders kitapları, yardımcı kitaplar, roman, öykü, eleştiri ve benzeri kitap giderleri, yurt ve kira giderleri.

Aşağıda ayrıntılı olarak açıklanacağı üzere, Kurumlar Vergisi mükellefiyeti bulunmayan üniversiteler ile okul aile birliğine ya da okul koruma derneklerine yapılan bağışların vergi matrahından indirilmez. Çünkü yasa harcamanın gider yazılabilmesi için eğitim kurumunun vergi mükellefi olması koşulu koymuştur.

İNDİRİM YAPILMASININ KOŞULLARI

Gelir Vergisi Kanunu’nun 89’ncu maddesinde; Gelir Vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden düşülecek indirimin;

-Mükelleflerin kendisinin, eşinin ve küçük çocuklarına ait olması,

-Gelirin yüzde10’unu aşmaması,

-Harcamanın Türkiye’de yapılması,

-Gelir veya Kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel kişilerden alınacak belgelerle belgelendirilmesi koşullarına bağlamıştır.

İNDİRİLECEK GİDER BEYAN EDİLEN GELİRİN yüzde10’NU GEÇMEMELİ

Eğitim ve öğretim giderlerinin beyanname üzerinden indirilmesinin bir koşulu da beyan edilen gelirin yüzde10’unu geçmemesi. Bir örnekle konuyu açıklayalım.

-Mükellef (A) 80 milyon TL gelir gelir elde etmiştir. Özel okullarda okuyan 3 çocuğu için ise 4 milyon 500 TL eğitim öğretim gideri yapmış ve belgelerini muhafaza etmiştir. Kanuna göre gelirinin yüzde 10’u olan 8 milyondan fazla indirim yapmayacak. Buna göre 4 milyon 500 Bin TL’nin tamamını indirim konusu yapabilecek, 1 milyon 575 Bin TL vergi avantajı olacak. Örneğimizdeki elde edilen gelir, yani vergi matrahı 30 milyon TL olsaydı, 30 milyon TL’nin yüzde 10’u olan 3 milyon TL’yi geçmeyeceğinden 4 milyon 500 TL gideri olmasına karşın sadece 3 milyon TL için 1 milyon 50 TL kadar bir vergi avantajı olacaktır.

Vergi matrahı, verginin üzerinden hesaplandığı miktar olduğu için mükelleflerin bu giderlerini vergiden değil Gelir Vergisi Beyannamesi üzerinden bildirilen vergi matrahından indirebilmektedirler.

GİDER BELGELERİ NASIL YAPILMALI?

Türkiye dışında yapılan eğitim ve öğretim giderleri vergi matrahından indirilmez. Yani Amerika, İngiltere ve hatta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde okuyan öğrenci için yapılan eğitim öğretim gideri vergi matrahından indirilmez.

KİMLERİN İNDİRİM HAKKI VAR?

İndirim Gelir Vergisi Beyannamesindeki matrahtan indirilecektir. Zarar beyan eden mükelleflerin indirim hakkı yoktur. Zararlarını izleyen yıla aktarması söz konusu değildir. Yukarıda açıklanan koşulları taşıyan;

-Ticari, zirai, serbest meslek kazanç sahipleri,

-Menkul yani faiz ve benzeri rant geliri elde edenler,

-Gayrimenkul sermaye iradi yani kira ve benzeri geliri elde edenler,

-Ücret geliri elde edenler hariç gelir vergisi beyannamesi verenler,

Kendisi, eşi ve çocukları için yapmış olduğu eğitim harcamalarını Gelir Vergisi matrahından indirebilecekler. Yukarıda sayılanların aksine yalnızca ücret geliri elde eden, emekçi halk yani işçi ve memurlar ise bu indirimden yararlanmamaktadırlar.

FATURADA YAZILI KDV DE İNDİRİLEBİLECEK

Bilindiği gibi, satın alınan mal ve hizmetler üzerinden ayrıca belirlenen oran üzerinden Katma Değer Vergisi hesaplanarak mal ve hizmetin bedeline eklenerek faturalanmakta. Uygulamada indirim olanağı bulunmayan Katma Değer Vergisinin de okul gideri ile birlikte indirim konusu edildiği görülmekte.

VAKIF ÜNİVERSİTELERİ HARİÇ...

Eğitim öğretim harcamalarının gelir vergisi beyannamesi üzerinden indirim konusu edilebilmesi için yukarıda da belirtildiği üzere harcama belgelerinin gerçek usulde gelir veya kurumlar vergisine tabi olan mükelleflerden alınması koşulu bulunmakta.

Özel üniversiteler Kurumlar Vergisi mükellefi oldukları için bu üniversitelerden alınan harcama belgeleri vergi beyannamesi üzerinden indirilebilmekte.

Beyanname üzerinden harcama belgelerinin indirim konusu edilmesi için öğrenci velisinin de gerçek usulde ticari, zirai, mesleki veya menkul ve gayrimenkul sermaye iradi gelirinden dolayı beyanname vermesi, beyanname üzerinden bir müspet matrahın bulunması gerekir.

Ancak Yüksek Öğretim Kanunu’nun;

"56/b maddesi, üniversitelerin ve yüksek teknoloji enstitülerinin, genel bütçeye dahil kamu kurum ve kuruluşlarına tanınan mali muafiyetlerden, istisnalardan ve diğer mali kolaylıklardan aynen yararlanacakları, Ek 7’nci maddesinde ise vakıflarca kurulacak yükseköğretim kurumlarının, mali kolaylıklardan, muafiyetlerden ve istisnalardan aynen istifade edecekleri"

Şeklinde düzenlenmiş olduğundan, vakıflar tarafından kurulan üniversiteler kurumlar vergisinden muaf olduklarından, bu üniversite ve yüksek okullarda öğrencisi olan velilerin bu harcama belgelerini Gelir Vergisi Beyannamesi üzerinde indirmeleri mümkün değil. Konu ile ilgili İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 21.05.2013 tarih ve 62030549-120 (89-2013/140)- 744 sayılı Özelgesi de bu yönde.

SERMAYE ŞİRKETİ ORTAKLARI GELİRLERİNE DE İNDİRİM UYGULANIR

Anonim şirketlerinin kâr paylarından, limitet şirketlerinin ortaklık gelirlerinden dolayı veya başka gelirleri nedeniyle verilecek Gelir Vergisi beyannamesinde bildirecekleri matrah üzerinden de bu indirimler yapılabileceklerdir.

Her yıl olduğu gibi bu yılda konu ile ilgili açıklayıcı yazı yazma geleneğimizi sürdürüyor, velilerimize hatırlatma, öğrencilerimize ise başarılar diliyorum.