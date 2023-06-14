Naylon fatura kullananlara da vergi yapılandırması geldi!

İktidar 2 yılda bir vergi affı ya da yapılandırması çıkartıyor. Son düzenleme 12.03.2023 Tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 7440 sayılı Kanun ile yapıldı. Düzenleme ile halk arasında naylon fatura olarak bilinen yasal adı muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge olarak biline ve bu eylemleri nedeniyle vergi uygulamaları kapsamında özel esaslara alınan mükellefler de yapılandırma kapsamına alındı. Sahte belge düzenleyenler ise yapılandırma kapsamına alınmadı. Cumhurbaşkanı kararı ile başvuru, bildirim ve beyan süreleri 30 Haziran'a kadar, ilk taksit ödeme süreleri de 31 Temmuz'a kadar uzatılmıştı.

ÖZEL ESASLARA ALINAN MÜKELLEFLERİN YAPILANDIRMADAN YARARLANMALARI

Vergi incelemesi sonrasında sahte belge düzenleyenlerden veya içeriği yani Kanuni tabirle muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleyenlerden mal veya hizmet alıp fatura alan mükelleflerin izlendiği sisteme özel esaslar alınma yani koda alınma denilmektedir.

Bu sistem kapsamında bulunan mükelleflerin 7440 sayılı Yapılandırma Kanunun 5 inci ve geçici 1 inci maddeleri kapsamında katma değer vergisi artırımında bulunarak artırım tutarlarının tamamını ödedikleri tarihten itibaren özel esaslar kapsamından çıkartılacakları 46 seri numaralı Katma Değer Vergisi Genel Tebliği’nde açıklanmıştır.

Bu mükelleflerin taksitle ödeme isteminde bulunmaları da belli koşullarda olanaklı bulunmaktadır. Taksitle ödeme seçeneği isteminde bulunmaları halinde; hesaplanan tutarların tamamı ve taksite ait tutarının %10’u kadar;

· Banka teminat mektubu,

· Sigorta şirketi kefalet senedi,

Cinsinden ve herhangi bir kısıtlayıcı koşul taşımaması koşulu ile teminat olarak kabul edilmektedir. Devlet tahvilleri ile Hazine bonosu da teminat olarak gösterilebilmekle birlikte bunlar için kısıtlayıcı koşul aranmayacaktır.

Yukarıda sayılan teminat mektuplarını gösteren mükelleflerin taksitlerin tamamının ödenmesi beklenmeksizin genel esaslara dönüşleri sağlanacaktır. Bu düzenlemeden sahte belge düzenleyenler yararlanmamaktadır. Sahte belge düzenleyenlerden mal ve hizmet alan kullanıcılar yararlanacaklardır.

Aralık/2022 ve öncesi vergilendirme dönemlerine ilişkin;

· Sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanma olumsuz raporu ile,

· Sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanma,

· Beyanname vermeme,

· Adresinde bulunamama,

· Defter ve belge ibraz etmeme,

Gibi olumsuz tespitleri bulunan ve bu nedenle özel esaslara tabi olan mükellefler yararlanacaktır.

Yapılandırmadan yararlanarak koda alınarak gözlenen ve özel esaslarda bulunduğu için kodda bulunan mükellefler, 2018, 2019, 2020, 2021 ve 2022 takvim yıllarında faaliyette bulundukları dönemlerin tamamına ilişkin olarak artırımda bulunmaları gerekmektedir. Sayılan bu yılların herhangi birinde faaliyete başlanması halinde faaliyete başlanan yıl ve sonraki yıllar için; faaliyetin terk edilmesi halinde ise faaliyetin terk edildiği yıl ve önceki yıllar için artırımda bulunmaları gerekmektedir.

ÖZEL ESASLARA TABİ OLMADIĞI HALDE ARTIRIMDA BULUNMA

Katma değer vergisi mükellefleri 2018, 2019, 2020 ve 2022 Yılları için özel esaslarda bulunmadığı halde de ileride yapılacak incelemelerde özel esaslara tabi olmak gibi ağır bir yaptırımda karşılaşmamak artırım isteminde bulunabilirler. Nitekim konu ile ilgili yayınlanan 46 seri numaralı Katma Değer Vergisi Genel Tebliği’nde;

“Özel esaslar kapsamında olmadığı halde KDV artırımında bulunmuş olan mükellefler, artırımda bulundukları yıllarda alım yaptıkları mükelleflerle ilgili olumsuzluklar için yapılacak tespitler dolayısıyla özel esaslar kapsamına alınmazlar. Ancak, bu mükellefler hakkında, artırımda bulunulan yıllar için sahte belge kullanma olumsuz tespiti yapılması halinde, Tebliğin (IV/E-5) bölümünde yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla, sonraki döneme devreden KDV’ye ilişkin düzeltme işlemi neticesinde artırımda bulunulmayan bir yılda tarhiyat yapılması gerekiyorsa, mükellef özel esaslara alınmasa dahi düzeltme işlemi yapılacaktır.”

Açıklaması yapılmıştır.

SONRAKİ DÖNEME DEVREDEN KDV

Özel Esaslar kapsamında olmayan mükelleflerin katma değer vergisi artırımında bulunanların, artırımda bulundukları 2018, 2019, 2020, 2021 ve 2022 vergilendirme dönemlerinde özel esaslara tabi mükelleflerden alıkları mal ve hizmet fatura ve benzeri belgeler için yapılan inceleme veya tespitlerle ilgili olarak özel esaslar kapsamına alınmayacaktır.

Ancak, bu mükellefler hakkında, artırımda bulunulan yıllar için sahte belge kullanma, olumsuz tespit edilirse sonraki döneme devreden katma değer vergilerinde gerekli düzeltme yapılarak ziyaya uğratılan vergi telafi edilecektir. Yani bu işlemlerden dolayı mükellefler özel esaslar kapsamına alınmayacak ve cezalı tarhiyat yapılmayacaktır.

BİR ÖNCEKİ YASA İLE KDV ARTIRIMINDA BULUNANLARIN DURUMU

İktidar tarafından sık sık vergi yapılandırması yapıldığından dolayı yapılandırmaların taksit tarihleri, aynı dönemde birden fazla artırım isteminde bulunma gibi garip durumlar da meydana gelmektedir.

Bilindiği gibi 2021 yılında yürürlüğe giren 7326 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanunu ile de 2018, 2019 ve 2020 yılları için artırımda bulunan mükelleflerin ve incelenmeme hakkı elde edenlerin bu kez yeniden aynı dönemler için artırımda bulunmaları zorunlu değildir. Çünkü; daha önce genel esaslara dönüşleri sağlanmış olduğundan yeniden artırımda bulunulması koşulu aranamayacaktır.