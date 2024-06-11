Kurban eti ve derisi dağıtımı dinden geçinenlerin elinde

Türk Hava Kurumu’na (THK) 1926 yılında kurban derisi toplama hakkı verilmişti. Havacılık sanayini kurmak, askerî, sivil, sportif ve turistik havacılığın gelişimini sağlamak amacıyla, 16 Şubat 1925'te Atatürk’ün emriyle kurulan kurumun Cumhurbaşkanı, Kuvvet Komutanları ve Ankara Valisi de doğal üyeleridir. Yurt savunmasının bu öncü kuruluşu dinden geçinenlerin her zaman hedefindeydi. Şimdilerde en önemli gelir kaynağı olan kurban derisi toplama tekeli hakkı da elinden alındı.

SON 4 YILDA KESİLEN KURBAN SAYILARI

Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre son 4 yılda kesilen kurban sayıları;

2020 yılında 963 bin büyükbaş, 2 milyon 800 bin küçükbaş,

2021 yılında 987 bin büyükbaş, 2 milyon 700 bin küçükbaş,

2022 yılında 872 bin büyükbaş, 2 milyon 600 bin küçükbaş,

2023 yılında ise 847 bin büyükbaş, 2 milyon 800 bin küçükbaş

Hayvan kurbanlık olarak kesildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı; bu yıl Ülkemizde ciddi bir ekonomik krizin yaşanması, derin bir yoksulluğun yaşanması ve kurbanlık fiyatlarındaki ciddi artışlar olması, nedenleriyle bu yıl; büyükbaş kesimlerinde geçen yıla göre en az yüzde 20, küçükbaş kesimlerinde ise en az yüzde10 civarında bir azalış olacağını, Son yıllardaki kurban satışlarını da göz önünde tuttuğumuzda bu yıl yaklaşık olarak 680 bin büyükbaş ve 2 milyon 500 bin küçükbaş hayvan olmak üzere toplamda 3 milyon 180 bin kurbanlık hayvan kesileceğini Zıraat Odası Başkanına göre; kurban için bu yıl 107 Milyar 300 Milyon Lira ödeneceğini belirtmişti. Buna göre, et olarak piyasa değeri ise 175 Milyar TL mertebesindedir.

1983 YILI KURBAN DERİLERİ THK VE DİĞER SOSYAL KURUMLARIN

Dernek, vakıf, kur’an kursu, öğrenci yurdu, cami derneği adı altındaki din istismarcısı kuruluşların tebelleş olmaya başladığı kurban derileri Kenan Evren’in Devlet Başkanlığı, Bülent Ulusu’nun Başbakanlığı döneminde 23/6/1983 tarih ve 2860 sayılı Kanun ile; Kurban derisi, bağırsak, fitre ve zekat zarfı dağıtmak suretiyle yardım toplama yetkisi THK’na verilmişti. Toplanan kurban derisi gelirlerinin; 55'i THK'na, yüzde 20'si Kızılay'a, yüzde 20'si Çocuk Esirgeme Kurumu'na ve yüzde 5'i ise Türkiye Diyanet Vakfı gibi sosyal kurumlara verilmekteydi.

1986 KURBAN DERİLERİ İSLAMİ DERNEK VE VAKIFLARA

Üç yıl uygulanan 2860 Sayılı Yasa düzenlemesi bu kez yine Kenan Evren’in Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın Başbakan olduğu 1986 yılında 3294 sayılı Kanunla; THK’nın kurban derisi toplama tekeli ve diğer sosyal kurumlara dağıtımı görevi kaldırılarak kurban kesenlerin derilerini istediği yere verebilmesine olanak sağlandı. İsteyen istediği yere verebilir demek akbabalar gibi bekleyen dinden geçinen, laik düzen karşıtı FETO ve benzeri yapılardı.

1982 YILI SHP, DYP KUALİSYON DÖNEMİ KURBAN DERİLERİ THK’NIN



Genç Cumhuriyet demokrasiye geçmenin alt yapı devrimlerini tam olarak tamamlayamadı. İki Büyük Cihan Savaşının arasında sadece 20 küsur yıl gibi kısa bir dönem olması, 2’ci Cihan Savaşından sonra egemen olan emperyal anlayışa paralel gelişen yeni ve İç ve dış koşullar Türkiye’nin gereksindiği kurumsal yapı devrimlerini tam olarak gerçekleştirmenin önünü kesti. Eğitim, kültür, sosyal yaşam, hukuk ve ekonomik alanlarında devrimlerinin tamamını tamamlayamaması, karşı devrim yanlılarına cesaret verdi.



Emperyal güçlerle amaçlarını birleştiren karşı devrim yanlıları kendilerini inanç üzerinden tanımlayarak giderek güçlendiler. İlk zamanlar merkez sağ içinde, daha sonraları ise ya iktidar ortaklığı yaparak güçlenmeye devam ettiler. Son olarak AKP ile de mutlak bir iktidara ulaştılar.

12 Eylül 1980 öncesi ve sonrası yaşanan sağ-sol kavgaları ve sonrasında Türkiye kendisini laik- dindar kavgasında buldu. 12 Eylül ilerici güçleri hapis ve dar ağaçlara gönderilirken ABD Başkanı Jimmy Carter ABD'nin komünizme karşı bir savunma olarak İslam'ı kullanmaya başlama uygulaması ‘’Yeşil Kuşak Projesi‘’ ile İslami referanslar kullanılarak laik-anti laik çatışması yaratıldı. ‘’Ulusal güçlerin’’ tasfiyesi adım adım yürürlüğe konuldu. Ne yazık ki bunların hepsi de ‘’Atatürkçülük’’ adına yapılıyordu.

Bu gergin siyasi mücadele devam ederken, 1992 yılında SHP, DYP Koalisyon döneminde kurban derisi toplama yetkisi tekrar THK'ya verilmesine rağmen ANAP ve devamla AKP ve yandaşlarının kara propagandası devam etti. Artık dinden geçinen istismarcılar, kurban derilerine çökmenin yollarına döşenen taşlar temizlenmiş, büyük bir gelire kavuşurken ulusal bir kuruluş olan THK ise bu gelirden yoksun bırakılıyordu. Bununla da yetinilmedi. Bu kuruluşun içi yolsuzluk ve politik müdahalelerle boşaltıldı.

KURBAN DERİSİ İŞİ TAMAM SIRA KURBAN ETLERİNDE

AKP İktidarı vali, emniyet müdürleri yani Devlet güçlerini dinden geçinenlerin emrine verdi. Yasaklama önlemlerini de 2013’ten sonra FETO’culara karşı kullandılar. Artık meydan dinden geçinenler arasındaki mücadeleye kalmıştı. THK yasaklanmamıştı ama, dinden geçinen yobazlarla mücadele edecek durumu da kalmamıştı. Olay sadece kurban derileri ile de sınırlı değildi. Bu kez kurban eti ve derilerinin; öğrenci yurdu, cami yaptırma derneği, Kur’an kurslarının yanında bu kez de yurt dışı cihatçılara taşındı.

Türk Kızılay "Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye" sloganı ile, Türkiye dahil 21 ülkede toplam 128 bin hisselik kurban kesmeyi ve 3 milyon 800 bin ihtiyaç sahibine ulaştırmak için,

Türkiye Diyanet Vakfı, "Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş" temasıyla bu vekalet yoluyla kurban kesim bedelini yurt içinde, yurt dışında dağıtmak için,

İHH İnsani Yardım Vakfı, bayram kampanyası kapsamında Türkiye dahil 60 ülkede kurban kesmeyi planladığını, Gazze'deki çalışmalarına daha çok ağırlık vermek için,

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, "Kurban; Allah’a Yakınlaşmak, Muhtaçla Paylaşmaktır" mesajıyla bayram yardımı organizasyonları düzenleyeceğini, bağışlarını, Asya'da, Arakan kampları ve Yemen'de, Gazze'de, Filistin kamplarında ve Türkiye’de dağıtmak için,

Deniz Feneri Derneği, "Kurbanda Kardeşliği Hisset" sloganıyla kurban yardımlarını yurt içinde ve dışında ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için,

Yardımeli Derneği, "Kurbanlar Kardeşliğe, Fidanlar İnsanlığa" temasıyla kurban organizasyonu için,

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), 47 ülkede yaklaşık 3,5 milyon ihtiyaç sahibine kurban eti dağıtmak için,

Sadakataşı Derneği, bu yıl "İyiliğe Hisse" çağrısıyla Türkiye ve Gazze başta olmak üzere 30 ülkede kurban kesmek için,

Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, 40 ülkede kurban organizasyonu için,

Mirasımız Derneği, Kudüs'te yetim ve ihtiyaç sahibi çocukları bayramlık ve bayram harçlıkları için,

Beşir Derneği, yurt içi ve yurt dışında kurban kesmek için,

Yeryüzü Doktorları Derneği, "Kurban Olsun Sağlık Olsun" kampanyası kapsamında kurban bağışlarını Afganistan, Çad, Kamerun, Yemen ve Filistin dahil 22 ülkede ihtiyaç sahipleri için,

İyilik Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Afrika ihtiyaç sahipleri için,

Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı, kurban hisse kampanyasına bedelini yurt içinde ve Afrika'da, Bangladeş'te, Yemen, Afganistan'da ve Filistin'de kurban kesmek için,

Yetim Vakfı, "Gülüşüne Kurban" sloganıyla Kurban Bayramı'nda başta Türkiye olmak üzere 24 ülkede 400 bin kişiye ulaşmak için,

Tebessüm Derneği, 10 ülkede, Vuslat Derneği, Afrika, Asya ve Avrupa kıtalarında bulunan yaklaşık 20 ülkede kurban organizasyonları düzenlemek için,

İhlas Vakfı, vekaletle kurban kesimlerini yurt içinde ve yurt dışında kurban kesmek için,

Mehmetçik Vakfı, Kardeş Eli Derneği, Lösemili Çocuklar Vakfı da kurban kesme organizasyonu için,

Halktan kurban hisse bedeli için yurt içinde ve dışında ne kadar para toplayacaklarını açıkladılar. Bu paraların denetimi, harcama yerleri, gerçekten denildiği gibi ve miktarda toplanan paraların karşılığında bu hizmetlerin yapılıp yapılmadığı, tamamı inanç referanslı bu örgütlerin bu kaynakları gerçeğe ve amaca uygun olarak yapıp yapmadıklarının denetimi yok!

Bu ucu açık ve denetim dışı uygulamalar geçmişte çok yaşadığımız gibi hangi karanlık güçlerin eline geçecek. Döviz ödenerek ithal edilen bu kurbanlıkların bedelini kriz nedeniyle yoksullukla boğuşan halkımızın Hazine’si öderken, dünyanın dört bucağındaki yandaş cihatçı örgütlere aktarılmasından başka bir şey değildir.