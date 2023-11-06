Yeni CHP MYK'sının içinden çıkacağı isimler neyi anlatıyor?

Cumartesi günü 100 yıllık CHP tarihinde -Deniz Baykal'ın 99'daki baraj altı olayından sonra istifa edip Altan Öymen karşı yeniden yarışarak seçilmesi sayılmazsa; çünkü partide delege Baykal'ın kontrolündeydi- bir ilk yaşandı ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan da aldığı destekle CHP'nin cari genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu 38. Olağan Kurultaydaki ikinci tur seçimde açık farkla geçerek partinin sekizinci genel başkanı oldu. Keşke Kılıçdaroğlu sosyal medya paylaşımı ile değil de salona gelerek Özel'i kutlasaydı ve yine keşke bunu ikinci turda yarışmadan yapsaydı. Bu noktaya kim bilir iyi tarafından da bakılabilir; belki de Kılıçdaroğlu, Özel'in kurultaydan daha güçlü çıkması için bu şekilde hareket etmiş olabilir!

"İNCE" BİR KUTLAMA

Özel'i ilk kutlayan önceki gün Ali Babacan olmuştu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla. Kurultayın ikinci günü ise öğle saatlerinde Memleket Partisi Genel Başkanı ve CHP'nin 2018'deki Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin sosyal medya hesabından kutlama geldi. CHP önceki İzmir İl Başkanı, şimdiki MP MYK Üyesi Asuman Ali Güven'e sordum mesajın hikayesini. Güven, bir mesaj görmeyince "Kutlasanız ne iyi olur" deyince İnce de "Zaten düşündüm, birazdan kutlayacağım" demiş. Bu diyaloğu neden not ettim Güven'den izin alarak?.. Özel'in CHP'nin genel başkanlığından sonra CHP'nin özüne dönmesiyle birlikte etrafındaki toparlanma için hareketlenmeler başlayacaktır ister istemez. CHP'den ayrılarak MP'yi kuranlar da gelişmeleri ve durumlarını temkinli de olsa gözden geçireceklerdir. Bekleyip göreceğiz.

BAZI YANLIŞLARI DÜZELTEYİM

Bu arada, izlediğim birçok TV yayınında ya da okuduğum metinlerde bilgi yanlışlıklarına rastlıyorum. 1972'deki Kurultayda da Bülent Ecevit'in İsmet İnönü'ye karşı kazandığı gibi... Oysa orada Ecevit tek aday olarak Kurultayda seçime girmiş ve genel başkan seçilmişti. Yarışmanın olmadığı Kurultaydan kısa süre önce yapılan PM toplantısında CHP'nin 12 Mart ara rejimine bakan verip vermemesi üzerine yapılan oylamada Ecevit yanlıları üstün gelince İnönü CHP'nin genel başkanlığından, milletvekilliğinden ve parti üyeliğinden istifa ederek Tabiî Senatör olarak Cumhuriyet Senatosu'nda siyasi hayatına devam etmeyi seçmişti.

Bir yanlışı daha düzelteyim; maalesef TV ve gazetelerin editörleri de yaygın bir hatayı yapıyor. Şöyle ki: CHP'de ilçe, il kongreleri yapılır; sonrasında da kurultay toplanıyor. "Kurultay", bazen 'büyük kurultay', bazen 'büyük kongre' oluyor! Hatta 'genel kurultay' diye yazan da var! Gazetecilerin buna dikkat etmesi, literatüre göre hareket etmesi gerekiyor.

DELEGEYE "ÖZEL" İNİSİYATİF

Şimdi CHP PM seçimine geçebiliriz... Özgür Özel'in 70 kişilik PM listesi ile 12 kişilik BYKP listesi ve 15 kişilik YDK listesi dün gece 23.00 civarında dışarı peyderpey sızdırıldı. 52+8=60 kişinin seçileceği PM İçin 70+12 kişilik anahtar listenin yapıldığı görüldü. YDK için de 15 kişilik anahtar liste ortaya çıktı. Genel Başkan Özel ve kurmayları anlaşılan kurultay delegelerine inisiyatif bırakmak istemiş, anahtar listeyi belli ölçüde geniş tutarak parti içi yarışa şans tanımıştı.

KURULTAYDA İKİ GÜNE SARKAN PM-YDK SEÇİMİ

Özel'in listesinin ortaya çıkmasından bir süre sonra 23.30 gibi de İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı tarafından hazırlandığı anlaşılan "Denge ve Denetleme Listesi" ortaya çıktı. Tabii 24.00 civarında da her zamanki gibi kurultayların olmazsa olmazı farklı listeler de farklı renklerde salonda gözüktü. Tabii salonda yüzlerce pankart, döviz, her yanda binlerce el ilanı bir şenlik oluşturuyordu, çünkü çarşaf listeyle yapılacak seçimde 387 PM üyesi, 103 YDK üyesi adayı vardı.

Bir yandan 02.00'ye doğru başlayacak oy kullanma, ardından sayım seçim kurulu tarafından muhtemelen belki de öğleye kadar sürecek.

GENEL BAŞKAN ÖZEL'İN 70 KİŞİLİK ANAHTAR LİSTESİ

Özel'in listesine baktığımda ilk fark ettiğim husus, İmamoğlu-Özel ittifakının listeye de yansıması. Örneğin Baki Aydöner, İmamoğlu'nun İstanbul'da parti örgütleriyle koordinasyonunu yürüten isim. Listede bölge dengelerinin gözetildiği ve dağılımın yaygın olduğu dikkat çekiyor. Uzmanlık alanlarına, mesleklere göre isimlere yer açıldığı da belli. Akademisyenler, eski ve yeni oda başkanları, Suat Özçağdaş, Özgür Karabat, Gökan Zeybek, Murat Bakan, Deniz Yücel, Gökçe Gökçen, Fethi Açıkel, Ulaş Karasu, Sezgin Tanrıkulu, Burhanettin Bulut, Ensar Aytekin'in de olduğu bir kısım milletvekili ile Erdal Aksünger, Ahmet Kaya gibi eski milletvekilleri anahtar listede yer buldu. Sanatçı Tolga Sağ da dikkat çeken bir başka isim.

Milletvekilleri içinden Özçağdaş, Bakan, Açıkel, Karasu, Bulut MYK'ya daha yakın gözüküyor PM'ye seçildikleri takdirde (Zaman içinde MYK'da yenileme olacaktır, rotasyon olabilir). Kumpas davalarında yargılanan E. Tüma. Yankı Bağcıoğlu'nun listede yer almasını çok önemsedim. Özel, Kılıçdaroğlu'nun yaptığı yanlışı yapmadı; Kılıçdaroğlu, CHP'ye önemli katkıları olan E. Tuğg. Ali Er'i ne PM'ye almış ne de resmi danışmanı yapmıştı. Prof. Dr. Yalçın Karatepe, Doç. Selin Sayek Böke, Prof. Dr. Volkan Demir, Prof. Dr. İlhan Uzgel, Prof. Dr. Sinan Adıyaman, Doç. Dr. Burak Cop gibi akademisyenler de anahtar listeyi zenginleştirdi. Karatepe, Böke, Uzgel'in de muhtemelen seçilip MYK'ya girmesi kesin gibi. Ben mi fark edemedim, emin değilim ama listede gördüğüm bir eksik, bir anayasa hocası, güçlü bir hukukçu oldu.

Kılıçdaroğlu'nun halk arasında 'BAL Ligi' adını taktığı son MYK'sında yer verdiği eski milletvekili Tahsin Tarhan, yine genel seçimlerin sona erişine kadar Kılıçdaroğlu'nun A Takımı'nda olup BYKP'nın başında olan Prof. Dr. Fethi Açıkel de anahtar listede yer aldı. Bilindiği gibi onun dışındaki birçok eski MYK üyesi değişim için Özel'in yanına gelse de PM'ye aday olmadılar. Demek ki Özel, Fethi Hoca'ya ihtiyaç duydu. Açıkel, uzun süredir parti programının yeniden yazımını da koordine ediyordu.

SALICI'NIN ANAHTAR LİSTESİ ÖZEL'İN LİSTESİNİ DELER Mİ?

Oğuz Kaan Salıcı'nın listesine şöyle bir baktığımda, Kılıçdaroğlu ve kendisine yakın olan isimleri gördüm. O. K. Salıcı, Prof. Dr. Gaye Usluer, Veli Özdemir, Mahmut Tanal, Aykut Erdoğdu, Müslim Sarı, Orhan Sarıbal, Y. M. Kılınç, Necdet Saraç, Mehmet Tüm gibi... Berhan Şimşek de herhalde bir listede olma ve seçilmesini kolaylaştırma kaygısıyla olsa gerek bu listede yer aldı diye düşündüm. Keza eski vekil, Çetin Soysal, Ali Özgündüz için de… Bu listede yer alan Aylin Nazlıaka için ayrı bir cümle kurmam gerek; keşke kadın kollarını ayağa kaldıran Nazlıaka "değişim"i seçerek o şekilde PM'yi düşünseydi. Sonuçta, bu listenin Özel'in listesini delmesi çok zor, çünkü Kılıçdaroğlu'na oy veren delegenin önemli bir kısmı ikinci turda sandığa bile gitmedi, bir kısmı da PM seçimini bile beklemeden Ankara'dan ayrıldı. İmamoğlu-Özel ekibi ise coşkulu ve diri, ayrıca disiplinli. Çünkü hedefleri tulum çıkarmak.

Bakalım 52+8=60 kişilik PM nasıl şekillenmiş olacak? Özel'in listesi Salıcı'nın ekibi veya bağımsız adaylar tarafından delinecek mi, yoksa tulum mu çıkacak? YDK'ya kimler seçilecek? Soruların yanıtını okurlarım artık öğleyin Gerçek Gündem'de okuyacak.