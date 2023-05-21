TFF 1'de öyle bir maç oynandı ki...

Geride kalan gün oynanan maçlarla TFF 1. Lig'in sonuna gelindi. Iki takımın direk Süper Lig’e çıkacağı bu ligde Samsunspor haftalar önce çıkmayı garantilemişti. Süper Lig’e ikinci bileti ise sahasında yüreklerin ağza geldiği maçta Altınordu ile 0-0 berabere kalan Rizespor aldı. Rizespor, geçen sezon düştüğü Süper Lig’e bekleme yapmadan çıkmış oldu.



ALTINORDU'YA YAZIK OLDU

31. dakikada Kürşat'ın kırmızı kart görmesi sonucu 10 kişi kalan Altınordu yenerse, Gençlerbirliği ve Erzurumspor yenilirse İzmir'in Cumhuriyet ile yaşıt köklü takımı kümede kalacaktı. Ancak adı geçen iki takım da yenilmedi son maçlarında ve zaten Altınordu da yenemedi. Böylece Rize'deki maçta bir takım Süper Lig’e çıkma sevinci yaşarken bir takım da yıllar sonra Denizlispor ile birlikte 2. Lig’e düşme üzüntüsü yaşadı (Y. Malatyaspor ve Adanaspor depremzede olduğu için gelecek sezon aynı ligde mücadele edecek, o yüzden TFF 1'den bu sezon iki takım düştü).

Uzun yıllar Süper Lig’de de (eski 1. Lig) mücadele eden ve iki sezon önce TFF 1'de final oynayarak Süper Lig’in kapısından dönen kırmızı lacivertlilere çok üzüldüğümü belirtmeden geçemeyeceğim. Üstelik bu düşüş profesyonel futbol takımının devir konuşmalarının olduğu bir momentte olunca üzüntüm bir kat daha arttı. Umarım Altınordu devir sonrasında çok geçmeden yeniden eski şaşalı günlerine döner ve akışlarız.

KARA KIZIL KURTULDU

Bu arada Ankara'nın köklü arması ve uzun yıllar Süper Lig’de yer alan Gençlerbirliği mucizevi bir çıkışla ligde kalmayı başardı. Kara Kızıl, ilk yarıyı son sırada tamamlamıştı.

GÖZTEPE'Lİ PLAY-OFF HATTI DA BELLİ OLDU

TFF 1'de 3-7. sıraları alan 5 takım ise Süper Lig’e çıkacak üçüncü takımı belirlemek için play-off oynayacak. Yeni statüye göre Bodrumspor-Göztepe ve Eyüpspor-Sakaryaspor tek maç eleme oynayacak. Ardından bu iki maçın galibi rövanşlı olarak karşılaşacak ve bu turu geçen takım 3. Pendikspor ile play-off finali oynayacak. Kazanan Süper Lig’e üçüncü bileti alacak. Ligi uzun süre lider götüren ve ilk sırada bitireceğine kesin gözle bakılan Eyüpspor'a play-off'ta şans tanımıyorum. Tahminim son maçında deplasmanda Bodrumspor ile 1-1 berabere kalan Göztepe'nin rakibini play-off'ta geçip Sakaryaspor ile ikinci turda karşılaşacağı yönünde. Göztepe finale kalırsa Pendikspor'u da geçip Rizespor gibi bekleme yapmadan geçen sezon düştüğü Süper Lig’e çıkacak güçte. Ancak bu iş kulübede değil tribünde oturup takımı teknik anlamda yöneten, 11'e ve hamlelere karar veren Kokoviç yanında üç kaptan Yasin, İsmail, Atınç ile son haftalarda inanılmaz hatalar yapan genelde ise başarılı isim kaleci Arda'nın omuzlarında ağırlıklı olarak. Dino, Emir, Palmer de her zamanki gibi üst düzey katkısını sunacaktır. Onlardan kuşkum yok. Bir parlayıp bir sönen Mamah, Ngalina, Kvasina kendisini yeniden kurgulamalı bu süreçte.

ALTAY'IN MARKO PAŞA'SI VAR

Yine geçen sezon Süper Lig’den düşen İzmir'in köklü armalarından, transfer tahtasının kapalı olması yüzünden bu sezon neredeyse yarı-veteran bir takımla mücadele eden Altay 40 puan toplayarak kümede kalmayı başardı. Zaten bu sezonki hedefi buydu. Yaşı 40 civarında olan futbolcular ile altyapıdan alınan gençlerin harmanlandığı kadrodaki 39'luk Portekizli Marko Paşa (Paixao) bu sezon attığı 21 golle gol krallığını bu ligde dördüncü kez alırken takımını da kümede tutmayı başardı. Paixao, geçen sezon da Süper Lig’de az süre aldı ama 2 gole adını yazdırdı. Keza Altay'ın Süper Lig’e çıktığı play-off finalinde de galibiyet golünü Altınordu'nun kalesine yine o göndermişti. Marko Paşa, Altay forması altında toplamda 102 gol atarak (98 lig, 4 kupa) Yüzler Kulübü'ne de girdi.

Ancak yakında kongreye gidecek Altay, ağır borç yükü altında ve transfer tahtasını açamaması halinde gelecek sezon için işler bu sezonki gibi yaver gitmeyebilir.