Göztepe'nin tırmanışı sürüyor

Göztepe dün akşam evinde Şanlıurfaspor'u ağırladı. Sahaya mutlak üç puan için çıkan İzmir'in sarı kırmızılıları üç puanı üç golle alarak tırmanışını sürdürdü ve üçüncü sıraya yerleşti.

Milli ara öncesinde Boluspor'u deplasmanda 2-0 ile geçerek skor tabelasına bu sezon ilk kez 2 gol yazdıran Göz Göz, bu kez de 3 gol yazdırarak sezon rekorunu kırdı.

GÖZTEPE GÜRSEL AKSEL’DE GAZZE İLE DAYANIŞMA

İki takım ve hakemler seremoniye "Gazze'de yapılan zulmü kınıyoruz!" pankartıyla çıktı. Filistin'de hayatını kaybedenler için İstiklal Marşı öncesinde 1 dakikalık saygı duruşu sırasında tribünlerden "Mustafa Kemal'in Askerleriyiz!" sloganı yükseldi. Göztepeli oyuncular sahaya sağ kollarındaki siyah bantla çıkarken konuk ekip de siyah formayla çıktı.

GÖZTEPE İKINCİ YARININ İLK 15 DAKİKASINDA RAKİBİNİN FİŞİNİ ÇEKTİ

Ahmet Ildız'ı ilk 11'de başlatan ve onun dışında son haftaların başarılı 11'ni bozmayan, klasikleşen üçlü defansla oynayan Kokoviç'in takımı maçı kafadan forse etti. Öyle ki ilk 4 dakikada Yalçın şutu üst direkten dışarı çıkarken, Taha'nın şutu da üst direği yalayarak dışarı çıktı. Göztepe'nin baskılı oynadığı anlarda Ümit, önüne düşen topa çok iyi vurarak ağlarla buluşturdu. Şanlıurfaspor ilk yarının son bölümlerinde oyunda denge kursa da ilk yarı Göztepe'nin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarıya Göz Göz yine önde baskılı başladı ve rakibinin gardını düşürerek Diouf ve Mamah'ın golleriyle skoru 3-0'a taşımayı başardı. Diouf attığı güzel golün yanında şık bir asistle de golcü kimliğini konuşturdu. Mamah da şeytanın bacağını kırdı.

KAPTAN İSMAİL BU SEZON İLK KEZ SAHADA

Kokoviç, skoru bulduktan sonra 68'de ve sonrasında yaptığı 5 değişiklik ile farklı oyunculara forma şansı verdi. Sezon başlamadan önceki Somaspor'la oynanan hazırlık maçında sakatlanan kaptan İsmail de 68'de bu sezon ilk kez bir lig maçında forma giydi. Kaptan oyuna girerken tribünlerden uzun süre tezahürat aldı. Bu arada tribünlerde yükselen "Kokoviç istifa!" sloganları ise üst üste gelen güzel sonuçlar sonrasında bu hafta kesildi.

GÖZ GÖZ DİOUF'U DA KAZANDI

Göztepe'nin defansı görevini yaparken kalede Lis ve Atınç adeta bir sigorta gibiydi. Stoperdeki iki genç isim Taha ve Ümit Atınç ile uyumlu bir tablo çiziyor. Sağ kanatta Ogün bu akşam ileri çıkamadı fakat Yunus soldaki bindirmelere devam etti. Orta alanda Yalçın, Tijaniç zaman zaman vasatın üzerine çıkınca Göztepe daha iyi oldu. Ahmet'i beklediğimden düşük performansta gördüm ama zamanla daha iyi ve yararlı olacağını düşünüyorum.

Kokoviç yerinde hamleler, değişiklikler yaparak takımını diri tuttu. Bilal de iyileşip takıma katılınca Göztepe daha iyi olur, atak oynar. Daha Doğan var katkısı olabilecek. Bu akşam Göztepe galibiyet kadar Diouf'un attığı ve attırdığı gollere sevindi. Çünkü Senegalli golcünün bu maçtan önce sadece bir golü vardı ve o yüzden gergindi. Bu maçtaki katkısıyla üzerindeki stresi atan Diouf'un sonraki haftalarda katkısı artacaktır. Yeter ki Kokoviç takımı hücumda çoğaltsın, Diouf üçüncü bölgede yalnız kalmasın.

BİR DAHAKİ HAFTA KRİTİK

17 puana ulaşan Göztepe haftaya Keçiörengücü ile deplasmanda oynayacak. Adanaspor ve Şanlıurfaspor maçlarında 8-9 bin taraftar önünde oynayan sarı kırmızılılar haftaya maçtan puan veya puanlarla ayrılırsa bir sonraki iç saha maçına taraftar daha çok ilgi gösterir ve tribünler en az 12-13 bine çıkar. Daha fazlası için ise Göz Göz'ün ikinciliğe oturması şart.