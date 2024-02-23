İki eski Altaylı Göz Göz'e ilaç oldu

Trendyol 1. Lig’de 23. haftada ilginç sonuçlar alındı. Direk Süper Lig mücadelesi veren Göztepe ve Kocaelispor evinde takılırken şanslı olan İzmir ekibi Göztepe idi. Çünkü deplasmanda daha üstün oynayan konuk Manisa FK galibiyeti kaçıran taraf oldu. Kocaelispor ise evinde oynadığı maçta düşme hattındaki Şanlıurfaspor'a yenilerek şok yaşadı. Altay'da geçen yılları sonrasında ara transferde bu takıma geçen kaptan Paxaio takımına galibiyeti getiren golü kaydeden isim oldu. Böylece, lig ikincisi Göztepe, üçüncü sıradaki ensesinde olan Kocaelispor ile olan 2 puan farkı 3'e çıkararak beraberlikle geçtiği haftanın karlısı oldu.

KAYIP 2 PUAN STOLİOV'A YAZAR

Taha'nın sarı kart cezalısı, Ramon'un sakat olduğu için oynamadığı maçta Göztepe'nin dengesi bozuldu. Kubilay, yabancı kuralı nedeniyle ilk 11'de oynadı. Kapasitesi belli, protesto iyi olmadı. Kaptan İsmail, bu oyuncu dışarı alındığında tribünden alkış isterken tam bir kaptan duruşu sergiledi.

Stoilov'un yerinde olsam bu maçta Taha olmadığı için 4'lü defansa döner ve ilk yarıda tel tel dökülen Nielsen'i keserdim. (Ogün, Helinton, Ümit, İsmail). Böylece 4-3-3'te Bilal veya Mamah ile başlardım. Forvet (Bilal/Mamah, Kubilay-Romulo) ile, orta alan da (Ahmet, Dennis, Yalçın) ile kurulurdu. Ya da yine 3'lü defansla oynar ama Nielsen'in yerine Tarkan'la başlar ve bu kez Kubilay'ın yerine Bilal ve Mamah'tan birisiyle başlardım. Nitekim Nielsen oyunda kaldığı sürede tel tel döküldü.

Göz Göz 1 puanı Lis'e borçlu. Penaltıyı ve ayrıca iki yüzde yüz golü kurtararak takımı ipten aldı. İlk maçında 30 dakikada çok başarılı bir performans ortaya koyan Romulo yüzde yüz bir golü karşı karşıya kaleciye çarptırıp kaçırdı. Oysa kalecinin üstünden sıyırabilirdi. Bilal oyuna girdi ama etkisiz kaldı.

Yalçın ayağında çok fazla ve gereksiz top tuttu yine! Topu çok seviyorsan maçtan sonra eve götür ve gece de yatağına al istersen! Ama sahada topa o kadar yapışma! Futbol, basit bir oyundur, karmaşıklaştırma.

Fakat hakkını teslim edelim; Göztepe'yi oynatmayan bir de rakip vardı. Kerim Frei ve santrfor John Mary Göz Göz'e kök söktürdü adeta. Helinton rakip santrforu durdurmakta çok zorlandı.

Orta hakem Gürcan Hasova maçın önüne geçti sahada. Bir hakem bu kadar maçın önüne geçmez! Uzun süredir bu kadar maçın önüne geçen hakem görmemiştim doğrusu. Neredeyse Manisalı futbolcuları kucağına alıp pışpışlayacaktı. Topun oyunda kalma süresi hakem sayesinde çok azaldı. Uzatma ise ikinci yarıda 5 değil, en az 7-8 dakika olmalıydı.

Sonuç olarak iki eksikle kötü gününde bir Göztepe izledik. Kaçan iki puan Stoliov'a yazar kanımca. Oyuncu seçiminde hatalıydı. Rakibi de iyi analiz etmediğini sanıyorum. Önde pres yapan, ikinci topları almaya yönelen ve ikili mücadeleden galip sıyrılan, şut çeken hatlar arasında kopukluk oluşturmayan Göztepe'yi aradık Manisa FK maçında. Kıdacası Stoliov ilk falsosunu verdi. Umarım bu aynı zamanda son falsosu olur. Allah’tan Göz Göz'ün imdadına Şanlıurfaspor yetişti de Adana deplasmanına rahat gidecek takım. Ve kısacası iki eski Altaylı; Lis ve Marko Paşa geçen hafta Göz Göz'ün şansıydı diyebilirim.

LİGİN BOYU KISALDI, HEYECAN ARTTI

Ligin boyu kısaldı. Bundan sonra her maç ikincilik için final gibi olacak. Göztepe üçüncü Kocaelispor'dan 3 puan önde ama arkadan gelen 42 puanlı Bodrumspor ve 40 puanlı Sakaryaspor da var.

Eyüpspor ise bu hafta kazandı ve aradaki 9 puan farkı 11 haftada kapatıp birinciliğe uzanması çok zor Göz Göz'ün. İzmir'i Süper Lig’de temsil etmek hedefindeki sarı kırmızılılar haftaya düşme tehlikesi içindeki Adanaspor ile deplasmanda oynayacak. Kocaelispor ise yine deplasmanda Keçiörengücü'ne karşı mücadele edecek.